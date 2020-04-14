بعد خفض الفائدة.. 5.7 مليار جنيه لدعم شقق محدودى الدخل.. اعرف التفاصيل

كشفت مصادر بوزارة الإسكان عن تخصيص 5.7 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل 2020 - 2021 ، لصالح دعم فارق الفائدة بين السعر الحالي للفائدة، وسعر الفائدة المدعومة لمستفيدي مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة".





وأضافت المصادر، فى تصريحات لـــ"صدى البلد"، أن هذا المبلغ يأتى بعد خفض البنك المركزى لسعر الفائدة ليصل لنحو 10% تقريبا بينما السعر الذي يحصل عليه عملاء الصندوق هو 7% متناقصة و5% لأصحاب الدخول أقل من 2200 جنيه شهريا.





وأوضحت المصادر، أن صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى المسئول عن مشروع إسكان محدودى الدخل يستهدف تسليم من 120 إلى 150 ألف شقة لأصحابها من المستحقين خلال العام المالى الجديد، بمعدل من 10 إلى 13 ألف مستفيد شهريا.