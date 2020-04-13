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أخبار العالم

ماكرون يدعو إلى إسقاط الديون عن بعض الدول الأفريقية

الإثنين 13/أبريل/2020 - 08:56 م
الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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رحيم يسري
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل تمديد الإغلاق العام المفروضة في البلاد لمواجهة تفشي فيروس كورونا حتى 11 مايو المقبل.

وطالب الرئيس ماكرون إلى النظر لما هو قادم داعيا إلى مساعدة الدول الإفريقية يإلغاء جزء كبير من ديونها، في ظل أزمة وباء كورونا.

وأكد ماكرون أن بلاده تعمل على إجراء أكبر قدر ممكن من اختبارات وباء كورونا خلال الفترة القادمة، وتابع "بحلول 11 مايو ، سنكون قادرين على علاج جميع الأشخاص الذين يعانون من الأعراض".

بالإضافة إلى ذلك أكد ماكرون أنه اعتبارًا من 11 مايو ، سيتمكن كل فرنسي من الحصول على قناع وجه واقي، قد يكون إلزاميًا في ظروف معينة بما في ذلك السفر والتنقل عبر وسائل النقل العام، وتابع "ستقدم الحكومة تفاصيل مزيد من الإجراءات حول ذلك التاريخ في غضون 15 يوما".

وطالب الرئيس ماكرون الفرنسيين بالالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي لوقف الانتشار السريع للفيروس.

وأعلنت فرنسا تسجيل 574 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى نحو 15 ألف حالة.
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