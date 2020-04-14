متخصصون يقيمون التعليم الإلكتروني في مصر.. من الصعب امتحان طلاب الجامعات أونلاين.. نظام لا يصلح إلا في الظروف الطارئة.. والوزارة: نحن في حالة انعقاد دائم

عميد حاسبات القاهرة: الضغط على شبكات الإنترنت يضعف من أدائها ولا يمكن أن تسقط

أستاذ بجامعة الإسكندرية: التعليم الإلكتروني لا يمكن أن يكون بديل للتعليم التقليدي

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عدد من المتخصصين في التعليم العالي والجامعات المصرية حرصوا على تقييم عملية التعليم الإلكتروني التي لجأت لها الجامعات في مصر، بعد أزمة تعليق الدراسة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





قوة تحمل الإنترنت في مصر

تقول الدكتورة إيمان ثروت عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، إنه يوجد ضغط كبير على شبكة الإنترنت في مصر، بسبب الحظر ووجود الناس بالمنازل بالإضافة إلى طلاب المدارس والتعليم الإلكتروني، مشددة على ضرورة أن تأخذ شركات الاتصالات ذلك في الحسبان.

وأضافت إيمان، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الضغط على شبكة الإنترنت والتحميل عليها، من الممكن أن يضعف الشبكة وهو ما يحصل في بعض الأوقات، مستبعدة أن يتم سقوط الشبكة بالكامل، موضحة أن ذلك على مستوى العالم وليس مصر فقط.

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد أعلن تعليق الدراسة وحظر التجول في البلاد، أسبوعين أخرىين تستمر حتى 23 أبريل الجاري. وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتنتظم أغلب كليات جامعة القاهرة، في عملية التعليم عن بعد، وذلك بعد قرار تعليق الدراسة، وإلغاء امتحانات الميدتيرم، ضم مجموعها إلى نهاية الفصل الدراسي الثاني، وتحميل المواد الدراسية عبر موقع الجامعة، وباستخدام وسائل التواصل المختلفة.

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صعوبة أداء الامتحانات أونلاين

قالت الدكتور إيمان ثروت عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، إن من الممكن لطلاب الجامعات أن يتلقوا بعد المحاضرات عبر التعليم الإلكتروني، موضحة أنه من الصعب تحقيق ذلك في الامتحانات، لأنها غير مهيئة أن تكون أونلاين.

وأضافت إيمان، في تصريح ل"صدى البلد"، أن الجامعة الإلكترونية، تدرس لطلابها جميع المواد على مدار الفصل الدراسي من خلال التعليم الأونلاين، لكن وقت الامتحانات يجيب على الطلاب أن يحضروا إلى الجامعة لأدائها، مشيرة إلى أن بعض المقررات الدراسية من الصعب امتحانها إلكترونيا مثل: الرياضيات التي يتم تصحيحها بناء على الخطوات فمن الظلم للطلاب أن يتم التصحيح على الرقم النهائي.

وأِشارت عميد كلية الحاسبات والذكاء الأصطناعي بجامعة القاهرة، إلى أن الكلية تقوم بالدراسة لطلابها من خلال التعليم الإلكتروني، ومعرفة نظام الامتحانات مؤجل حتى يتم دراسته من وزارة التعليم العالي، موضحة أنه من الممكن أن تكون امتحانات "البابل شيت" أن تكون إلكترونية، مع صعوبة تحديد هوية الطالب.

التعليم الإلكتروني لا يمكن أن يكون بديلا عن التقليدي

قال الدكتور وائل بهجت الأستاذ بكلية الطب البيطري بجامعة الإسكندرية، إن التعليم الإلكتروني، نظام لايصلح إلا في الظروف الطارئة، لافتًأ إلى أنه لا يمكن أن يكون بديلًأ عن التعليم التقليدي.

وأضاف بهجت، في تصريح ل "صدى البلد"، أن هذا الرأي لا يعبر عنه فقط كأستاذ جامعي، موضحًا أن الكثير من طلبة الكلية يعرفون قيمة المحاضرات، والأستاذ الجامعي لا يعرض مادة علمية فقط، لافتًا إلى أن التواصل والتفاعل بين الطالب والأستاذ، بخلق حالة من الانتباه والتركيز.

وأشار الأستاذ بكلية الطب البيطري بجامعة الإسكندرية، إلى أنه التواصل مع الطلاب بمحاضرات صوتية وأونلاين، أفضل من رفع المحاضرات مكتوبة فقط، ولكن ظروف تعليق الدراسة الموجودة حاليا لا بديل عن التعليم عن بعد.

وزارة التعليم العالي توضح الموقف

أكد الدكتور محمد الطيب، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن وزير التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات لم يصدروا أي قرارات جديدة بشأن تغير موعد الامتحانات أو إلغاء الفصل الدراسي الثاني نتيجة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال "الطيب" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" إن امتحانات الفصل الدراسي الثاني، في موعدها الذي أقره وزير التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات فلن تكن قبل يوم 30 مايو، ولا نية لإلغاء الفصل الدراسي الثاني، مؤكدا حرص الوزارة والمجلس على صحة الطلاب وعدم إلحاق أي ضرر بهم أو انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد بينهم.

وأشار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن المجلس في حالة انعقاد دائم لمناقشة مستجدات الوضع بعد أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحًا أن قرار إلغاء الفصل الدراسي الثاني غير مطروح فليس من السهل اتخاذ مثل هذا القرار الذي سيؤثر على مستقبل الطلاب.

بينما يعقد المجلس الأعلى للجامعات السبت المقبل اجتماعه الشهري عن طريق الفيديو كونفرانس، والذي يشارك فيه الدكتور خالد عبد الغفار وزير ووالتعليم العالي والبحث العلمي، وجميع رؤساء الجامعات.

ويتناول الاجتماع عدد من الموضوعات الهامة على رأسها من آخر تطورات منظومة التعليم عن بعد وموعد الامتحانات ومناقشة شكل الامتحانات وكيفية إجرائها.



