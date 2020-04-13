مصطفى الفقي: النموذج الصيني الأكثر قبولا وقوة بعد أزمة كورونا.. فيديو

قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الاسكندرية، إن القراءة هواية تمتص الوقت، موضحا انها تجمع ما بين التسلية والفائدة في نفس الوقت، معتبرا أن قيمة الانسان تحدد بقيمة وعدد ما قرأ.





وأضاف الفقي، أثناء مداخلته الهاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمة الإعلامي سيد علي، المذاع علي قناة "الحدث اليوم"، إننا في حالة حرب على وباء غير منظور، لافتًا إلى أن هذا الوباء سيؤدي إلى حدوث تغيرات هيكلية فى المجتمعات الفترة القادمة، موضحا أن الديمقراطية ستقل و قبضة الحكم في كل النظم ستز يد.





وأكد مدير مكتبة الاسكندرية، أن النموذج الصيني سيكون أكثر قبولًا في العالم، متابعا: هى من ستوجه الدول مستقبليا، موضحا:هذا يعتبر ردة في الحريات الفردية.









وأوضح"الفقي"، أن الدول العربية والمنطقة العربية ستتغير بسبب هذه الازمة، متابعا: الدول عرفت أن الثروة ليست كل شيء، موضحا أنه زمن المعرفة والبحث العلمي.





ولفتت إلي أن العلماء والباحثين واصحاب الرؤية العلمية هم من سيتقدمون الصف بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.



