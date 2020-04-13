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اقتصاد

جمارك السويس تفرج عن 548 سيارة بـ 128.6 مليون جنيه في مارس الماضي

الإثنين 13/أبريل/2020 - 09:38 م
جمارك السيارات
جمارك السيارات
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محمد يحيي

أفرجت جمارك السيارات بالسويس برئاسة هشام السويفى خلال مارس الماضي، عن 584 سيارة ملاكى وميكروباص ونقل بقيمة 128.6 مليون جنيه.


كشف تقرير صادر عن المنفذ الجمركي، عن أن جملة الرسوم الجمركية و الضريبية علي تلك السيارات بـ68.2 مليون جنيه.


بلغ إجمالي السيارات المفرج عنها 403 سيارة بـ80.5 مليون جنيه، منها رسوم جمركية بـ27.2 مليون جنيه و ضرائب بـ18.7 مليون جنيه، بإجمالي إيرادات محصلة تبلغ 45.844 مليون جنيه


 ووصلت السيارات الأجرة والنقل المفرج عنها لـ181 سيارة بـ48.11 مليون جنيه.


بلغت الإيرادات المحصلة علي تلك المركبات نحو 21.9 مليون جنيه، منها رسوم جمركية بـ13.3 مليون جنيه و ضرائب بـ8.614 مليون جنيه و رسوم أخري بـ438 ألف جنيه.


من ناحية أخرى بلغ عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت من جمرك السويس خلال شهر مارس 25 سيارة كما تم إعادة تصدير 54 سيارة سبق الإفراج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت .

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