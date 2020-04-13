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مرأة

بعد عودتها من إمريكا وإشادتها بالإجراءات المصرية.. 10 صور لـ ابنة منال سلامة.. شاهد

الإثنين 13/أبريل/2020 - 09:39 م
صدى البلد
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رنا عصمت
احتلت الفنانة منال سلامة، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما كشفت  عن خضوع ابنتها للحجر الصحي،  بعد عودتها من أمريكا، وأعربت ابنتها عن استيائها من الوضع في أمريكا وطريقة التعامل مع فيروس كورونا.

وتتميز ابنة الفنانة منال سلامة، أميرة أديب بأطلالتها الشبابية الجريئة التى تواكب عصر الموضة وتزيد من جمالها و إناقتها، كما إنها تميل الى وضع المكياج الذى يتلائم مع لون بشرتها .


ونشرت منال سلامة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" فيديو لابنتها، وعلقت عليه قائلة: "بنتي في الحجر الصحي.. شكرًا لمصر اللي حصل.. أرسى روح الانتماء للجيل الجديد".

وقالت ابنة منال سلامة من خلال الفيديو: "في بداية النزول من الطائرة هناك 3 أشخاص في الاستقبال ويقومون بوضع معقم اليد على أيدينا ويقيسون الحرارة.. ويكررون هذا لعدة مرات.. وبعدها تقوم باستبيان لكي يحدد إذا كنت اختلطت بأي من مصابي كورونا".

ننشر 10 صور لابنة الفنانة  منال سلامة..
بعد عودتها من إمريكا وإشادتها بالإجراءات المصرية.. 10 صور لـ ابنة منال سلامة.. شاهد
بعد عودتها من إمريكا وإشادتها بالإجراءات المصرية.. 10 صور لـ ابنة منال سلامة.. شاهد
بعد عودتها من إمريكا وإشادتها بالإجراءات المصرية.. 10 صور لـ ابنة منال سلامة.. شاهد
بعد عودتها من إمريكا وإشادتها بالإجراءات المصرية.. 10 صور لـ ابنة منال سلامة.. شاهد
بعد عودتها من إمريكا وإشادتها بالإجراءات المصرية.. 10 صور لـ ابنة منال سلامة.. شاهد
بعد عودتها من إمريكا وإشادتها بالإجراءات المصرية.. 10 صور لـ ابنة منال سلامة.. شاهد
بعد عودتها من إمريكا وإشادتها بالإجراءات المصرية.. 10 صور لـ ابنة منال سلامة.. شاهد
بعد عودتها من إمريكا وإشادتها بالإجراءات المصرية.. 10 صور لـ ابنة منال سلامة.. شاهد
بعد عودتها من إمريكا وإشادتها بالإجراءات المصرية.. 10 صور لـ ابنة منال سلامة.. شاهد
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