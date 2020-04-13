بعد عودتها من إمريكا وإشادتها بالإجراءات المصرية.. 10 صور لـ ابنة منال سلامة.. شاهد

احتلت الفنانة

، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما

كشفت عن خضوع ابنتها للحجر الصحي، بعد عودتها من أمريكا، وأعربت ابنتها عن استيائها من الوضع في أمريكا وطريقة التعامل مع فيروس كورونا.





وتتميز ابنة الفنانة ، أميرة أديب بأطلالتها الشبابية الجريئة التى تواكب عصر الموضة وتزيد من جمالها و إناقتها، كما إنها تميل الى وضع المكياج الذى يتلائم مع لون بشرتها . منال سلامة ، أميرة أديب بأطلالتها الشبابية الجريئة التى تواكب عصر الموضة وتزيد من جمالها و إناقتها، كما إنها تميل الى وضع المكياج الذى يتلائم مع لون بشرتها .



