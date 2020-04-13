حقيقة فرض حظر تجول كلي في الكويت

كشفت وسائل إعلام كويتية أن مجلس الوزراء الكويتي يناقش حاليًا الأسس والاطر التي سيسير عليها إجراءات الحظر الكلي حال تم إقراره.





ونقلت صحيفة "القبس" عن مصدر حكومي قوله إن المجلس لن يقر اليوم فرض الحظر الكلي، لكنه شدد على جميع الجهات بضرورة تقديم كل السلبيات والعوائق التي ممكن ان تواجه اي آلية اساسية من الخدمات التي ستقدم للمواطنين والمقيمين وهم في منازلهم.





في وقت سابق، أشار وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح إلى أن قرار حظر التجول الكلي، خيار مطروح من قبل وزارة الصحة الكويتية، وفقا لما تقتضيه الظروف في ظل ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد.



