أكثر من 50 ألفا.. الكويت تعلن خطة عودة المواطنين العالقين في الخارج بسبب كورونا

أعلن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وجه بإعادة الكويتيين العالقين في الخارج بسبب فيروس كورونا بسرعة.





وأكد الخالد اعتماد مجلس الوزراء خطة عودة المواطنين، تنفيذا لتوجيه الأمير لتبدأ الأحد المقبل - بحسب "القبس".





وأضاف أن أمير البلاد وولي العهد الشيخ نواف الأحمد يتابعان الطوارئ وبشكل خاص أوضاع المواطنين في الخارج وأحوالهم.





وأوضح أنه هناك جملة من الاعتبارات ينبغي مراعاتها ودراسة كل أبعادها في مسألة عودة المواطنين من الخارج، مضيفا «نتحدث عما يقارب 50 ألف مواطن في مختلف بقاع العالم وفي دول تختلف أوضاعها الصحية ومواطنين تختلف أوضاعهم».