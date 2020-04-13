وزير الإعلام : 3378 مصريا عالقون بالخارج.. والدولة تعمل على عودتهم.. فيديو





وأضاف هيكل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج القاهرة الآن عبر فضائية العربية الحدث أن العالق هو من كان في زيارة لدولة اخرى بغرض السياحة او العلاج او العمل.





وتابع وزير الدولة للإعلام ان العالق هو من خرج من مصر بجواز سفر مصري ويكون عليه خاتم خروج الدولة.





وأشار الى ان هناك ٣٣٧٨ مصريا عالقون على مستوى دول العالم وسنعمل على عودتهم.





وقال وزير الإعلام ان الذي سيعود لمصر يخضع للحجر الصحى الإلزامي لمدة ١٤ يوما.

أكد الدكتور أسامة هيكل وزير الدولة لشئون الإعلام ان هناك مشاكل خاصة بالمصريين العالقين في الخارج نتيجة تداعيات ازمة كورونا.