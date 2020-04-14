AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

السعودية هيفاء المنصور تتعاون مع نتفليكس في فيلم جديد

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 12:53 ص
السعودية هيفاء المنصور
السعودية هيفاء المنصور
Advertisements
محمد نبيـل
تدخل المخرجة السعودية الشهيرة هيفاء المنصور مع شبكة "نتفليكس" الترفيهية مشروعا سينمائيا جديدا بعنوان "الاختيار".

الفيلم مستند حول مجموعة قصصية للمؤلفة الأمريكية كيرا كايس، وتم نشر الكتاب في عام 2012.

ويعد فيلم "The Selection" هو الأول في سلسلة من خمسة كتب، وباع أكثر من 11 مليون نسخة حول العالم.

وقالت المنتجة دينيس دي نوفي: "يسعدنا العمل مع Netflix وإضفاء الحيوية على هذه الكتب المحبوبة من أجل قاعدة المعجبين المخلصين والشغوفين للغاية، حيث ابتكرت الكاتبة كيرا كاس فانتازيا ساحرة التى تدور رسالتها حول التمكين، والأصالة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شبكة نتفليكس توسع إنتاجاتها الأصلية خلال 2020

شبكة نتفليكس تخرج بجائزة وحيدة من الأوسكار

توقف خدمة نتفليكس NETFLIX حول العالم

منى هلا تروج لـ ليل خارجي بعد عرضه على نتفليكس بهذه الطريقة

ترشيحاتنا

الصحة: تسجيل 125 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و5 حالات وفاة

الكافيه في البيت .. طريقة عمل عصير موز باللبن

أخبار الفن.. فضيحة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم.. فنان شهير يجبر قاصرا على تعاطي المخدرات.. ضبط مشاهير في شقة مشبوهة

بهذه الصورة.. هنادى مهنا تستعيد ذكريات خطوبتها مع الفنان أحمد خالد صالح

بعد صفقة أحمد فتحي.. بيراميدز يسعى للحصول على خدمات لاعب جديد من الأهلي

بالفيديو.. تحرك الحرس الوطني والجيش السعودي باتجاه مكة المكرمة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. هنا الزاهد تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

نادية الجندى برفقة نبيلة عبيد بإطلالة شبابية .. شاهد

بملابس رياضية.. ابنة أحمد زاهر تخطف الأنظار.. والجمهور: ضحكتك قمر