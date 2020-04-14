السعودية هيفاء المنصور تتعاون مع نتفليكس في فيلم جديد

تدخل المخرجة السعودية الشهيرة هيفاء المنصور مع شبكة "نتفليكس" الترفيهية مشروعا سينمائيا جديدا بعنوان "الاختيار".
الفيلم مستند حول مجموعة قصصية للمؤلفة الأمريكية كيرا كايس، وتم نشر الكتاب في عام 2012.
الفيلم مستند حول مجموعة قصصية للمؤلفة الأمريكية كيرا كايس، وتم نشر الكتاب في عام 2012.
ويعد فيلم "The Selection" هو الأول في سلسلة من خمسة كتب، وباع أكثر من 11 مليون نسخة حول العالم.
وقالت المنتجة دينيس دي نوفي: "يسعدنا العمل مع Netflix وإضفاء الحيوية على هذه الكتب المحبوبة من أجل قاعدة المعجبين المخلصين والشغوفين للغاية، حيث ابتكرت الكاتبة كيرا كاس فانتازيا ساحرة التى تدور رسالتها حول التمكين، والأصالة".
وقالت المنتجة دينيس دي نوفي: "يسعدنا العمل مع Netflix وإضفاء الحيوية على هذه الكتب المحبوبة من أجل قاعدة المعجبين المخلصين والشغوفين للغاية، حيث ابتكرت الكاتبة كيرا كاس فانتازيا ساحرة التى تدور رسالتها حول التمكين، والأصالة".