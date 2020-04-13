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أخبار العالم

السجناء في هولندا يتمردون على إجراءات مكافحة فيروس كورونا

الإثنين 13/أبريل/2020 - 09:49 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
تمرد السجناء في سجن مدينة ليليستاد بوسط هولندا، احتجاجا على طريقة التعامل مع تفشي فيروس كورونا.


وبحسب وسائل إعلام هولندية، فقد شارك في التمرد ما بين 40 - 50 سجينا، بسبب فرض إدارة السجن قيودا شديدة عليهم للحيلولة دون تفشي الفيروس بينهم. وتضمنت القيود منع الزيارات بالإضافة إلى تقليل المدة التي يقضيها السجناء خارج الزنزانة.


وتجمع السجناء في مطبخ السجن وأغلقوا نوافذ الغرفة لمنع الحراس من مراقبة ما يجري بداخلها.


وعلى أثر ذلك تدخل حرس السجن وأوقفوا بعض المتمردين وبعدما رفض بعضهم الخضوع للأوامر، رشّ الحراس رذاذ الفلفل عليهم لإخماد تمردهم.
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