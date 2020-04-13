عماد متعب: الروح تنقص المنتخب حاليا .. وجيلي لم يعلق له المشنقة

يرى عماد متعب نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن بطولة الأمم الافريقية 2008، كانت من أمتع البطولات التي خاضها مع المنتخب المصري.





وقال متعب خلال حواره لبرنامج في الاستاد مع كريم خطاب عبر اذاعة نجوم اف ام: أصعب مباراة خاضها المنتخب المصري ببطولة الأمم 2006 كانت أمام السنغال، كان فريق مرعب في ذلك الوقت، كان اصعب من كوت ديفوار





وانتقل بالحديث عن بطولة 2008 قائلا: "وصلنا رسالة لكل الفرق بعد البداية القوية اننا مش جايين نهزر ، بطولة 2008 كانت من امتع البطولات بالنسبة لنا كلاعبين.





وعن تعامل شحاتة معهم قال: كان يضع لنا الخطوط العريضة، ويتركنا نستمتع بلعب الكرة، وكنا نعلم اننا في حالة الخطأ "مش هيتعلق لنا المشنقة"، ولهذا السبب ظهر جيلي بهذا المستوى المميز.



