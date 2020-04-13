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رياضة

الألومنيوم الرياضي يصرف 50% من مستحقات اللاعبين

الإثنين 13/أبريل/2020 - 09:57 م
صدى البلد
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كتب: رباب الهوارى
قرّر مجلس إدارة نادي الألومنيوم الرياضي ، صرف 50% من مستحقات اللاعبين عن شهر مارس الحالي، علي الرغم من توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.


وعلم "صدى البلد " أن مجلس ادارة نادي الألومنيوم قرر صرف 50% من مستحقات اللاعبين بالنادي لشهر مارس علي الرغم من توقف النشاط وأن 50% الأخرى خلال شهر رمضان .


يذكر أن الجهاز الفنى للفريق بقيادة ياسر الكنانى المدير الفنى للفريق منح اللاعبين راحة سلبية لأجل غير مسمي لحين تخطي أزمة فيروس كورونا، وأنه كان من المفترض العودة للتدريبات الجماعية ولكن المدير الفنى منح اللاعبين راحة إضافية لأجل غير مسمي . 


ويحتل الألومنيوم المركز الثالث برصيد 32 نقطة بفارق نقطتين عن بني سويف المتصدر .
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