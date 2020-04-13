بعد إجراء عملية الولادة لأم مصابة بكورونا .. مدير مركز المرأة يكشف جريمة أهالي الدقهلية

قال المحامى رضا الدنبوقى، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية إن قيام الدكتور رامى عادل مدير مستشفى العجوزة المخصصة للعزل الصحي لإصابات فيروس كورونا المستجد ، وطاقم الأطباء والتمريض بالمستشفى ، بإجراء عملية ولادة قيصرية لأم مصابة بفيروس كورونا أمر طبيعى للأطباء الذين يحملون لواء الإنسانية والرحمة.





وأضاف "الدنبوقى" فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن الخدمات الصحية يجب أن تقدم لمستحقيها دون أية تمييز وفقًا لنص المادة ٥٣ من الدستور المصري .





وأشار "مدير مركز المرأة " أن ما قام به البعض في الدقهلية من منعهم دفن جثة الطبيبة سونيا عبدالعظيم المتوفاة بسبب فيروس كورونا يعتبر جريمة تمييز وحض علي الكراهيه وقانون العقوبات قام بتأثيمها .





وأكد أن الدولة عليها التزام صريح بتسهيل الوصول للخدمات الطبيه ،ونيل الرعاية المتكاملة لكل المرضى بما فيهم مريض نقص المناعة البشرية دونما أية تمييز،كما أن عليها التزام بالمراقبة والمتابعة والتأكد من وصول الخدمات لمستحقيها دونما معاناة أو تمييز.