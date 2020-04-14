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بين الناس

سيدة تشكو من وقف معاش تكافل وكرامة بسبب عمل زوجها كسائق

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 09:19 ص
صدى البلد
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وسام مختار
استغاثت السيدة منى فؤاد فايق، من محافظة القليوبية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من توقف معاش "تكافل وكرامة" بسبب عمل زوجها كسائق وامتلاكه رخصة قيادة.

وقالت فى رسالتها: "أنا أم لثلاثة أطفال وزوجى من العمالة غير المنتظمة"، مطالبة باسترجاع معاش "تكافل وكرامة"، حيث إنه مصدر الرزق الوحيد فى هذه الفترة، علما بأن الرقم القومى الخاص بها هو 28604040200971

للتواصل مع الشاكى: 01115122303

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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