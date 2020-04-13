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ديني

صيام النصف الثاني من شعبان .. مباح لشخصين فقط

الإثنين 13/أبريل/2020 - 10:15 م
صيام النصف الثاني
صيام النصف الثاني من شعبان .. مباح لشخصين فقط
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محمد شحتة
صيام النصف الثاني من شعبان .. قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الفقهاء اختلفوا في حكم صيام النصف الثاني من شهر شعبان.

صيام النصف الثاني من شعبان
وأضاف شعبان في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أن بعض الفقهاء لم يجيزوا صيام النصف الثاني من شعبان بالنسبة لصوم السنن، منوها أن آخرين قالوا بجواز الصيام لمن كانت له عادة كأن يصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع.

وأشار إلى أن صيام الفريضة لا ينطبق عليه هذا الأمر، فمن كان عليه صيام فريضة كقضاء أيام من رمضان أو كفارة يمين أو النذور، فعليه أن يصوم بلا شك.

حكم الجمع في الصوم بين النيتين
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للمسلم أن ينوي نية صوم النافلة مع نية صوم الفرض؛ فيحصل بذلك على الأجرين.


وأضافت " الإفتاء " في إجابتها عن سؤال: " ما حكم الجمع بين نيتين في الصيام؛ فأريد أن أصوم أيام من شهر شعبان وقضاء ما عليه من رمضان؟" أن الحافظ السيوطي في "الأشباه والنظائر" (ص22) عند حديثه عن التشريك في النية: [صام في يوم عرفة مثلًا قضاءً أو نذرًا أو كفارةً، ونوى معه الصوم عن عرفة، فأفتى البارزي بالصحة والحصول عنهما.

وتابعت: وكذا إن أطلق -أي أطلق نية صوم الفرض-، فألحقه بمسألة التحية] ، والمقصود بمسألة التحية ركعتي تحية المسجد؛ قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب" (1/ 67): [وتحصل بركعتين فأكثر، أي يحصل فضلها ولو كان ذلك فرضًا أو نفلًا آخر، سواء أنويت معه أم لا؛ لخبر الشيخين: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ، فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ»، ولأن المقصود وجود صلاة قبل الجلوس، وقد وُجِدَت] .

وأوضحت أن العلماء بذلك على جواز اندراج صوم النفل تحت صوم الفرض وليس العكس؛ أي لا يجوز أن تندرج نية الفرض تحت نية النفل.

حكم الصوم بغير تعليمات الطبيب
قال الشيخ عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المريض الذي لا يسمح له الطبيب المعالج بالصوم حتى لا يتعرض للخطورة والضرر من الصوم ثم يخالفه ويصوم فعليه «إثم» لأنه يضر بصحته وبنفسه وخالف أوامر الطبيب الذي منعه من الصوم من أجل صحته.

وأضاف الورداني خلال البث المباشر للرد على الأسئلة التي وردت إلى الدار بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ، ردا على سؤال يقول « أنا مريضة بجلطة في المخ والطبيب يشرف على علاجي ولكن أريد أن أعرف موقفي في الصيام خاصة وأن شهر رمضان على الأبواب، ماذا أفعل؟»، قائلا: اتبعي أوامر الطبيب المعالج لأنه أعلم بالخطر الذي يسببه الصيام فإذا رفض الصيام فلا يجوز مخالفته وإن خالفتي نصائح الطبيب تكونين «آثمة»، والمسألة هي رأي الطبيب، وعليك قضاء ما فاتك من صيام رمضان العام المقبل.



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