أحمد موسى يكشف عن مخطط الإخوان لـ استهداف النظام الصحي في مصر ..فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك مخططا لاستهداف النظام الصحي في مصر عبر الشائعات، لافتا إلى أن مصر أدارت أزمة كورونا بأعلى مستوى وفقا لشهادة منظمة الصحة العالمية.









وأضاف أحمد موسى، أثناء تقديمه برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة "صدى البلد"، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع بمقدار ألف حالة خلال 8 أيام.









وتابع أحمد موسى «مصر وصلت إلى ألف إصابة بفيروس كورونا بعد 52 يوما، ثم تضاعف العدد خلال 8 أيام ما يعني أن المعدل يتزايد».









وأكد أحمد موسى "التجمعات وعدم الالتزام وراء ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا»، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية تستهدف تشكيك المواطنين في المنظومة الصحية.









وأوضح أحمد موسى "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن اليوم عددا من الإجراءات الاقتصادية التي نفذتها مصر منذ أسبوعين».









وطالب أحمد موسى المواطنين بإبلاغ المستشفيات في حالة الشعور بأي عرض من أعراض كورونا، لافتا إلى أن منع الزحام والتجمعات ليست من أدوار الداخلية بل دور المواطن الذي يجب أن يتحمل المسؤولية.



