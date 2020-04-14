البحث العلمي تمد فتح باب التسجيل ببرنامج أمحوتب المصري الفرنسي

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن مد استقبال الراغبين في التسجيل للمقترحات البحثية للأعوام 2021 /2022 ببرنامج التعاون العلمى المصرى الفرنسى (امحوتب) والذي يقام فى إطار تفعيل التعاون الذى يتم تنفيذه بين وزارة البحث العلمى ووزارة الخارجية الفرنسية حيث تتولى أكاديمية البحث الأعمال الإدارية للـبرنـامج عن الجانب المصرى ، وتتولى الهيئة الفرنسية كامبس فرانس الأعمال الإدارية عن الجانب الفرنسى، وفى المجالات البحثية التالية:Water : (sanitation, desalination, irrigation management)Environment: new and renewable energy , Hydrogenise energy cells, batteries of electric carsBiology, Medicine, Health ( production of enzymes by biotechnology, advanced diagnostic techniques for diseases (sensors), hepatitis CMathematics and their reactionPhysicsEarth and Space SciencesChemistryHuman Sciences and HumanitiesScience Society ( tourism and Education)Engineering Sciences (renewable energy)Information, Communication and Technologies( multimedia)Agronomy, Animal Production, Plant and Food ( production of Crops)ويسرى هذا البرنامج لمدة 24 شهر وتقوم الأكاديمية بتمويل كل مشروع بمبلغ 100 ألف جنيه سنويا، وعلى الباحثين الراغبين فى الاشتراك فى البرنامج التسجيل الكترونيا على الموقع التالي :http://submission.asrt.sci.eg/ولمزيد من المعلومات الاطلاع على : www.imhotep.eg.netواوضحت الأكاديمية أن الشروط هي :1- يجب أن ينتمي الباحث الرئيسى والباحث المناوب للفريق البحثي إلي نفس الجامعة أو المركز البحثي، أما بالنسبة لبقية أعضاء الفريق فيمكن أن ينتموا إلي جهات مختلفة.2- يسمح للجامعات الخاصة المعتمدة في مصر بالتقديم طبقا لهذا الإعلان شأنهم في ذلك شأن الجامعات الحكومية.3- آخر موعد للتقدم بالمقترحات البحثية 28 ابريل 2020 وفى حال الموافقة على إدراج المقترح ضمن البرنامج سيتم إخطار الباحث الرئيسى والجهة البحثية.ولمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالبريد الالكترونى