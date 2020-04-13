AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير التعليم : منصة أدومودو ستغير مستقبل التعليم في مصر..فيديو

الإثنين 13/أبريل/2020 - 10:14 م
وزير التعليم طارق
وزير التعليم طارق شوقي
Advertisements
محمود محسن
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، إن الوزارة تعمل منذ ١٥ مارس وحتي الآن علي تنظيم منظومة التعليم لإفادة الطلاب، موضحا أنه تم إنشاء المكتبة الرقمية التى أستفاد منها حوالى ٦ مليون طالب .

وأضاف " شوقي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " القاهرة الآن" عبر فضائية " الحدث"، أن هناك ٦٠٠ ألف طالب امتحنوا اليوم رياضيات علي التابلت في مرحلة الصف الأول الثانوى .

وأشار " وزير التربية والتعليم " إلي أنه تم إطلاق منصة بث مباشر " ادمودو" التي ستغير مستقبل التعليم في مصر ، مناشدا كل طالب بأن يسجل الحساب عليها ليس فقط في زمن كورونا لكن بعد انتهاء الأزمة سيستفيد منها هذا غير القنوات التعليمية .

ونوه إلي أن هذه المنصة ستكون فى كل مدرسة فى مصر من مدارسنا الحكومية من أجل تواصل الطالب مع المعلم تحت إشراف ولى الأمر بشكل مباشر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طارق شوقي: العام الدراسي انتهى.. ومصر نجحت في حماية طلابها تعليميا رغم ازمة كورونا .. أنشأنا 650 ألف فصل افتراضي على ادمودو .. ورصدنا قيام بعض الطلاب بآداء امتحان اولى ثانوي من البلاي ستيشن

وزير التعليم : ضبط المعلم المحرض على مقاطعة الامتحانات الإلكترونية وفصله من التعليم .. وجاري التعامل مع الطالبات المشتركات في هذه الاعمال المؤسفة ..ويؤكد : السيستم تمام وطلابنا لم يتأثروا بهذه الحرب

تفعيل 5 منصات إلكترونية.. ماذا قدمت وزارة التربية والتعليم للنهوض بالتعليم عن بعد؟

بيان مصور جديد .. وزير التعليم يشرح كيف تنشئ حسابا جديدا على ادمودو ؟

ماذا سيجد الطالب عند دخوله بنجاح على فصول منصة ادمودو ؟ .. وزير التعليم يشرح

وزير التعليم يكشف 7 معلومات مهمة عن منصة إدمودو

ترشيحاتنا

رسميا .. علي غزلان يعترف بـ حبة لـ منة عرفة

أحمد موسى يكشف عن مخطط الإخوان لـ استهداف النظام الصحي في مصر ..فيديو

صلوا عليه بدون إعلان.. وفاة رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر الشريف

بعد عودتها من إمريكا وإشادتها بالإجراءات المصرية.. 10 صور لـ ابنة منال سلامة.. شاهد

بشرى سارة للعالم.. تجريب دواء فرنسي يكتب نهاية كورونا

وزير التعليم لـ الطلاب: "لو مفيش إنترنت" اطبعوا القوالب البحثية واكتبوا عليها بخط اليد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بهذه الصورة.. هنادى مهنا تستعيد ذكريات خطوبتها مع الفنان أحمد خالد صالح

بدون مكياج.. ريا أبى راشد تخطف الأنظار برفقة زوجها وابنتها

بعد عودتها من إمريكا وإشادتها بالإجراءات المصرية.. 10 صور لـ ابنة منال سلامة.. شاهد