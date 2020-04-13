وزير التعليم : منصة أدومودو ستغير مستقبل التعليم في مصر..فيديو

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، إن الوزارة تعمل منذ ١٥ مارس وحتي الآن علي تنظيم منظومة التعليم لإفادة الطلاب، موضحا أنه تم إنشاء المكتبة الرقمية التى أستفاد منها حوالى ٦ مليون طالب .



وأضاف " شوقي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " القاهرة الآن" عبر فضائية " الحدث"، أن هناك ٦٠٠ ألف طالب امتحنوا اليوم رياضيات علي التابلت في مرحلة الصف الأول الثانوى .



وأشار " وزير التربية والتعليم " إلي أنه تم إطلاق منصة بث مباشر " ادمودو" التي ستغير مستقبل التعليم في مصر ، مناشدا كل طالب بأن يسجل الحساب عليها ليس فقط في زمن كورونا لكن بعد انتهاء الأزمة سيستفيد منها هذا غير القنوات التعليمية .



ونوه إلي أن هذه المنصة ستكون فى كل مدرسة فى مصر من مدارسنا الحكومية من أجل تواصل الطالب مع المعلم تحت إشراف ولى الأمر بشكل مباشر.