الصحة العالمية تحسم الجدل بشأن انتقال فيروس كورونا من الجثامين بعد الوفاة.. فيديو

أكد الدكتور جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أن فيروس كورونا المستجد "فيروس كوفيد 19"لا ينتقل عن طريق الجثامين بعد الوفاة.





وأضاف "جون جبور" خلال تصريحات تلفوزيونية، أن وزارة الصحة في مصر قدمت دليلا إرشاديا لكيفية التعامل مع الحالة المصابة من المستشفى وحتى الدفن، كما قدمت وزارة الصحة كافة التدابير والتفاصيل اللازمة للتعامل مع المصابين بالطريقة المناسبة.





وأوضح ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أن فيروس كورونا المستجد من الفيروسات الذكية تحتاج إلى أجسام حية لكي تستطيع أن تعيش، لذلك عندما يموت الإنسان لا يكون مكان للفيروس.





وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية حريصة على الرد على كل الاستفسارات التي تقدم إليهم من المواطنين بشأن فيروس "كوفيد - 19"، مشددا على أن الفيروس يتنشر من الجسم الميت ومصر تعاملت بجدية في بداية الأزمة.





ونوه إلى أن منظومة رصد الأمراض التنفسية في مصر تعمل وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، مؤكدا أن مصر لديها جهاز ترصد قوي للكشف عن الفيروسات، مشيدا بالمبادرات الرئيسة والتعامل الأمثل مع الأزمات.