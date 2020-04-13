المصري: نتابع اللاعبين.. والأزمة أثبتت أهمية رابطة الأندية

أكد عبد الظاهر السقا المدير الرياضي بنادي المصري البورسعيدي، أن الجهاز الفني يتابع اللاعبين ويراقب أوزانهم باستمرار خلال فترة توقف المباريات والتدريبات.





وقال السقا في يتصريحات إذاعية عبر أثير "أون تايم": "لا يوجد حلا غير ذلك، ونتبع ما تفعله الأندية الأوروبية حتى لا يعود اللاعب بلياقة بدنية تساوي صفر".





وأضاف: "الأندية خسرت الكثير في هذه المرحلة، ولن يكون من السهل استئناف النشاط الرياضي، وسيطلب كل مدير فني شهرًا على الأقل لتأهيل اللاعبين، وعند عودة المباريات سيتم لعب مواجهة كل 3 أيام، ومن الوارد عدم استطاعة بعض الأندية فعل ذلك".



