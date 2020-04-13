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رياضة

المصري: نتابع اللاعبين.. والأزمة أثبتت أهمية رابطة الأندية

الإثنين 13/أبريل/2020 - 10:16 م
عبد الظاهر السقا
عبد الظاهر السقا
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نور عادل
أكد عبد الظاهر السقا المدير الرياضي بنادي المصري البورسعيدي، أن الجهاز الفني يتابع اللاعبين ويراقب أوزانهم باستمرار خلال فترة توقف المباريات والتدريبات.

وقال السقا في يتصريحات إذاعية عبر أثير "أون تايم": "لا يوجد حلا غير ذلك، ونتبع ما تفعله الأندية الأوروبية حتى لا يعود اللاعب بلياقة بدنية تساوي صفر".

وأضاف: "الأندية خسرت الكثير في هذه المرحلة، ولن يكون من السهل استئناف النشاط الرياضي، وسيطلب كل مدير فني شهرًا على الأقل لتأهيل اللاعبين، وعند عودة المباريات سيتم لعب مواجهة كل 3 أيام، ومن الوارد عدم استطاعة بعض الأندية فعل ذلك".

وأتم: "ما حدث يجعلنا نفهم ونعي أهمية رابطة الأندية المحترفة، ونتمنى تشكيل اللجنة سريعًا لتتناقش في أمورها، ثم نعرضها على اتحاد الكرة لاتخاذ القرار الذي يناسب الجميع".
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