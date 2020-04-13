عزل 5 أفراد من أسرة مصاب بفيروس كورونا في السويس

قال الدكتور تامر البوهى نقيب الأطباء بالسويس، إن ادارة مستشفى الصدر قد قامت بحجز ٥ أفراد من أسرة احد العاملين بأحد الشركات الأسمدة بالعين السخنة ثبت إيجايبة اصابته بفيروس كورونا وتم نقله ١٥ مايو للعلاج.





وأضاف تامر البوهى فى تصريح له، أن الحالة المصابة كان يرافق زوجته للعلاج بمعهد الأورام بالقاهرة، وعندما علم بوجود إصابات بالمعهد فى الفترة الماضية قام بعرض نفسه على المختصين وقام بعزل نفسه ١٢ يوما.





وتابع نقيب أطباء في السويس، أن فى اليوم الأخير للعزل وقع الدكاترة المتخصصين عليه بأخذ مسح عينه وبالتحليل تبين إيجايبتها وقام سيارة الإسعاف مجهزة لنقل هذه الحالات بأطقم طبية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لها بنقل الحالة إلى مستشفى ١٥ مايو بالقاهرة.

وأضاف " البوهى" أن الأجهزة المعينة قد قامت بعزل ٥ أفراد من اسرته من بينهم زوجته وأولاده و السائق الذى قام بنقلهم لمستشفى الاورام وتم اخذ مسح كعينه منهم جميعا للتحاليل.