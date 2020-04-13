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وزير الاتصالات: أحمال الإنترنت زادت على مستوى العالم بنسبة 75%.. فيديو

الإثنين 13/أبريل/2020 - 10:19 م
عمرو طلعت، وزير الاتصالات
عمرو طلعت، وزير الاتصالات
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اسراء صبري
قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن أى مرفق يتم تحميلة بأعداد وأحمال غير مخطط لها من قبل من الطبيعي أن يحدث له اختراقات، كذلك الأمر فيما يخص الانترنت في مصر.

وأضاف عمرو طلعت، أثناء مداخلتة الهاتفية علي برنامج" حضرة المواطن" المذاع علي قناة"الحدث اليوم"، أن أحمال الانترنت زادت على مستوى العالم بنسبة75%، موضحا ليست مصر فقط من تعاني من ضعف الإنترنت، لافتا إلى أن ضعف الانترنت قد لايكون بسبب الشبكات المحلية، انما العالمية نتيجة الضغط الواقع عليها.

وأشار وزير الاتصالات إلى أن الشبكة المعلوماتية في مصر تعرضت إلى اختبار صعب خلال الاسبوعين الماضيين، ولكنها نجحت فى اجتيازه، وذلك عندما أدى 600 ألف طالب امتحاناتهم بنجاح.

وأوضح "طلعت"، أن هناك عددا كبيرا من المواطنين يقومون بزيارة المواقع الاخبارية بصفة دائمة لمتابعة أخبار الجائحة|، وذلك يشكل عبئا كبيرا على الانترنت فى مصر، لافتا إلى أن  هناك شرحة من الشعب يتابعون المواقع الترفيهية باستمرار.

وأكد أن ترتيب مصر من حيث استخدام وسرعة الانترنت افريقيا يأتى ثانيا، أما عالميا فمصر تقع فى المستوى 83.
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