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تعليم

طلاب الصف الأول الثانوي يمتحنون الفلسفة إلكترونيا من منازلهم.. اليوم

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 04:54 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
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ياســـمين بدوي
يؤدي طلاب أولى ثانوي اليوم الاثنين الموافق 13 ابريل 2020 ،  امتحان الصف الاول الثانوي 2020 في مادة الفلسفة والمنطق لمدة ساعة و نصف.

ومن المقرر أن يمتحن الطلاب مادة الرياضيات إلكترونيا على منصة الامتحان من منازلهم ، وأكدت وزارة التربية والتعليم أن هذا الامتحان تجريبي وليس عليه أي درجات.

وكان طلاب الصف الأول الثانوي أدوا امتحاناتهم طوال الاسبوع الماضي، حيث بدأت الامتحانات يوم الاحد 5 ابريل 2020، وامتحن الطلاب حتى الان مواد ( اللغة العربية يوم الأحد 5 أبريل ، اللغة الاجنبية الاولى يوم الاثنين 6 ابريل  ، والاحياء يوم الثلاثاء 7 ابريل ، الجغرافيا يوم الاربعاء 8 ابريل ، واللغة الاجنبية الثانية يوم الخميس 9 أبريل 2020 ) ، ثم امتحن الطلاب الرياضيات أمس الاثنين 13 ابريل 2020 .

وقالت وزارة التربية والتعليم : نجح 577 ألف طالب/طالبة من طلاب الصف الأول الثانوي في تأدية امتحان الرياضيات أمس الاثنين ، من إجمالي 589 ألف طالب/طالبة بمختلف محافظات الجمهورية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد الفترات الزمنية المحددة لأداء الاختبار حسب المحافظة:

- من الساعة ٨ صباحًا حتى ١٠ صباحًا:

القاهرة
المنوفية
كفر الشيخ
الفيوم
الاقصر
البحر الأحمر

- من الساعة ١٠ صباحًا حتى ١٢ ظهرًا:

الجيزة
الغربية
سوهاج
قنا
أسوان
شمال سيناء
جنوب سيناء

- من الساعة ١٢ ظهرًا الى ٢ ظهرًا:

الدقهلية
القليوبية
البحيرة
بنى سويف
الإسماعيلية
السويس
مطروح

- من الساعة ٢ ظهرًا حتى ٤ عصرًا:

الشرقية
الإسكندرية
المنيا
اسيوط
دمياط
بورسعيد
الوادي الجديد


وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن هذه الامتحانات التجريبية تأتي تمهيدا لعقد امتحانات نهاية العام المقرر انطلاقها يوم 29 ابريل 2020 .



وتلقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استفسارات عدد من أولياء الأمور بشأن امتحانات نهاية العام المقرر عقدها لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي نهاية الشهر الجاري.

وتساءل أحد أولياء الأمور، "إذا تعطل التابلت أو تعطلت شبكة الإنترنت لأي سبب، ولم يستطع الطالب تأدية الامتحان، ما الإجراء الذي يجب أن يقوم به الطالب أو ولي الأمر في هذه الحالة لحفظ حق الطالب، خاصةً أن هذه الامتحانات ستتم تأديتها في المنازل ولا مجال لعمل محاضر إثبات حالة".

ورد وزير التربية والتعليم، موضحا أنه سوف نعلن كل هذه التفاصيل قبل امتحانات نهاية العام للصفين الأول والثاني الثانوي بـ 10 أيام.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة ستعقد امتحانات الترم الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيا كما هو في الجداول المعلنة في مواعيدها في شهر مايو القادم، مشيرًا إلى أن الوزارة لم تغير المواعيد المعلنة.

وقال وزير التربية والتعليم، "لم ولن نقرر استبدال الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي بـ مشروعات بحثية مثلما يروج البعض".

وأوضح أن الطالب الممتنع عن دخول الامتحان الإلكتروني "بالصفين الأول والثاني الثانوي" سوف يدخل "دور ثان" في شهر سبتمبر إلكترونيا، ولن يصعد إلى الصف الأعلى إلا باجتيازه.


وشدد وزير التربية والتعليم ، على أن الطالب الممتنع عن دخول الامتحان والراسب في الدور الثاني سوف يبقى في نفس السنة الدراسية لإعادتها.
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