التعليم : مليون معلم و6 ملايين طالب سجلوا بمنصة البث المباشر حتى الآن.. فيديو

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، إن منصة البث المباشر ادمودو توفر إمكانية محادثة مباشرة بين المعلم والتلميذ ، موضحا أن ٦ مليون طالب سجل حتى الآن في المنصة ، ومليون معلم أيضا .





وأضاف " شوقي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " القاهرة الآن" عبر فضائية " الحدث"، أننا نرغب في تسجيل ٢٠ مليون طالب في نهاية الأسبوع ، موضحا أن المعلمين استجابوا للمنصة بشكل كبير وتفاعلوا معها ، حتي أن بعض المعلمين أطلقوا فيديوهات ليعلموا بعضهم البعض .



وأشار " وزير التربية والتعليم " إلي أنه أصبح هناك كوادر في وزارة التربية قادرة علي وضع امتحانات ومراجعة المناهج إلكترونيا ، وهذا سيفيدنا كثيرا في المستقبل .



ونوه إلي أن هذه المنصة ستفيد أيضا الطلاب المصريين بالخارج ، حيث لدينا طلاب في ١٩٠ دولة .



وأكد أن منظمة اليونسكو وجدت أن مصر أكثر دولة قدرت علي تيسيير المنظومة التعليمية في ظل أزمة كورونا .







