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أخبار العالم

ترامب: اتفاق لخفض إنتاج النفط 20 مليون برميل يوميا

الإثنين 13/أبريل/2020 - 10:19 م
صدى البلد
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وكالات
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن كبرى الدول المصدرة للنفط في العالم تبحث إمكانية خفض الإنتاج بمقدار 20 مليون برميل يوميا بموجب اتفاق يهدف إلى تعزيز الأسعار
وقال ترامب إن الاتفاق أكبر من المتوقع وسيساعد على انتعاش قطاع الطاقة من تأثيرات وباء كوفيد-19.

وأضاف الرئيس الأمريكي "بعد أن شاركت في المفاوضات، أقول إن أوبك وشركاءها يتطلعون إلى خفض 20 مليون برميل يوميا، وليس 10 ملايين كما تردد".

وتابع "شكرا لجميع من عملوا معي على إعادة هذا القطاع الكبير جدًا إلى مساره، خصوصا روسيا والسعودية". 

وكان اسعار النفط قد تعرضت لتراجع شديد بسبب  بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي نتيجة فيروس كورونا.

وتوصلت كبرى الدول المصدرة للنفط إلى اتفاق يوم الجمعة، وقال ترامب أنه سيساعد المكسيك، التي قاومت خفض الإنتاج، في تحقيق أهدافها في إطار الاتفاق.

وعقدت دول أوبك المصدرة للنفط بقيادة السعودية، وشركاؤها بقيادة روسيا اجتماعًا ثانيًا عبر الفيديو الأحد للمصادقة على الاتفاق.

وارتفعت أسعار النفط في تعاملات آسيا الاثنين، إلا أنها عاودت الانخفاض عند إغلاق الأسواق وسط خشية المتعاملين من أن لا يكون اتفاق خفض الإنتاج كافيًا لدعم الأسعار وتعويض تراجع الطلب.
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