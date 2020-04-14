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بين الناس

خوفا من كورونا.. مواطنون يشكون زحام سوق بشبرا الخيمة..صور

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 07:05 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن مجدى صلاح ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من زيادة زحام وتكدس المواطنين فى سوق 10 شارع ناصر مدينة التعاون شبرا الخيمة.

وقال فى رسالته : على الرغم من قرارات إغلاق الأسواق إلا أن قلة الوعى لدى الكثير من المواطنين قد تؤدى إلى انتشار فيروس كورونا نتيجة الزحاد الشديد وعدم ارتداء الكمامات فى سوق الثلاثاء .

 ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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