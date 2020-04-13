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برلمان

برلماني: التنمر على مرضى كورونا أو الأطقم الطبية سلوك مرفوض.. ويجب محاسبة صاحبه

الإثنين 13/أبريل/2020 - 11:04 م
صدى البلد
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عبد الرحمن سرحان

أشاد النائب سامر التلاوي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بالبيان الصادر  عن د. محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والذي أكد فيه على أن  أعضاء الهيئة الطبية ومعاوني الأطقم الطبية في حاجة إلى الدعم الشعبي والمعنوي في ظل التقدير الرسمي الذي أعطى فيه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية نموذجًا عظيمًا برفع بدل العدوى وبدل أطباء الامتياز، وأن التنمر ضدهم مرفوض جملة وتفصيلا.

وأضاف أنه ينتصر للدور البطولي الذي يقوم به الأطباء في مصر وينتصر لعملهم الشريف وتضحياتهم الغالية من أجل مصر.
وأكد في تصريحات له، على رفضه التام لأي حالة تنمر أو محاولة اعتداء على الطواقم الطبية ومعاونيها أو الأجهزة الطبية مهما كانت فردية، او الاعتراض على دفن طبيبة.
مطالبا بالانتصار للقيم الحضارية المصرية وتقاليد ديننا الإسلامي الرفيع. فلا تشفي في المرض أو الموت.

 ولفت التلاوي في بيانه أن الدراسات العلمية أثبت أن الفيروس يموت بموت صاحبه، كما ان هناك تقاليد وإجراءات تتبع عند الدفن مطالبا بالانتصار للانسانية والتضامن معا وتضافر الجهود لتخطي أزمة كورونا
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