لـ السعوديين.. تعرف على تسهيلات جديدة لتجديد رخصة السيارة

أوضحت منصة أبشر للخدمات، إمكانية تجديد استمارة السيارة، من دون الاضطرار لإجراء الفحص الدوري، ضمن الإجراءات المقدمة للتسهيل على المستفيدين.









جاء ذلك ردًا على سؤال تلقته المنصة من أحد المستفيدين قال فيه، لو أن استمارتي منتهية قبل شهر ونصف الشهر والآن أريد تجديدها فما هي طريقة التجديد أثناء إغلاق الفحص؟».









وقالت «أبشر»، إنه يمكن لقائد المركبة تجديد الاستمارة بدون عمل الفحص الدوري للمركبة شريطة سريان التأمين على المركبة.







