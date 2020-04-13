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البدء في إزالة 35 عقارا مخالفا.. محافظ الجيزة: عرضنا أول مخالف على النيابة العسكرية وسجن

الإثنين 13/أبريل/2020 - 10:34 م
محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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عبد الخالق صلاح
استنكر الإعلامي أحمد موسى، قيام البعض باستغلال الأوضاع الراهنة في البناء على أرض الدولة، أو البناء المخالف من دون تراخيص، مؤكدا أنه لا تهاون في إزالة التعديات والمباني المخالفة.


من جانبه، قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أثناء حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، إن «مخالفات المباني في الجيزة مسلسل لا ينتهي، ودائما نتصدى لهم، وفي ناس محترمة في مخالفات البناء ولكن نزيل كل المخالف في الوقت المناسب»، مشيرا إلى أنه تم البدء في إزالة 35 عقار صباح اليوم بالقرب من المحور. 


وتابع "راشد"، «كل هذه العقارات مبينة بدون أي تراخيص، واستغل أصحابها الأوضاع وقاموا بالبناء أكثر من دور»، منوهًا بأن الدولة لن تسمح بأي تجاوز وسيتم محاسبة المخالفين.


وأشار إلى أنه سوف يتم عرض معتادي المخالفة على النيابة العسكرية، قائلا «عرضنا أول مخالف على النيابة العسكرية وسُجن». 

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