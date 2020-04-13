نتيجة لانتشار فيروس كورونا.. إجراء سعودي جديد تعرف عليه

أعلنت إدارة المرور بالمملكة العربية السعودية، السماح لقائدي السيارات وملاكها بتجديد رخصة السير من دون الحاجة إلى شهادة الفحص الفني الدوري.





وقالت الإدارة، في بيان اليوم، إنه تسهيلًا للمستفيدين من خدماته أصبح بالإمكان الآن تجديد "رخص السير" إلكترونيًّا عبر منصة "أبشر" دون اشتراط شهادة الفحص الفني الدوري؛ وذلك لإغلاق محطات الفحص تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية.





ويشار إلى أن السعودية اليوم سجلت 472 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليكون معدل الإصابات الإثنين، ثاني أعلى معدل يومي متفوقا على حصيلة الأحد.





وأعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 472 إصابة جديدة بالفيروس ليبلغ إجمالي عدد الحالات 4 آلاف و934 حالة منذ بدء تفشي المرض.





وسجلت المملكة 6 وفيات جديدة جراء المرض ليصل إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد بسبب فيروس كورونا إلى 65 حالة، وفقا لوزارة الصحة.





وتعافى 44 مصاب بالفيروس في السعودية، الإثنين، لتبلغ حالات الشفاء في المملكة 805 حالات، وفقا للصحة.





وشهدت الإصابات في السعودية ارتفاعا طفيفا عن الحالات التي سُجلت الأحد، إذ كانت قد أعلنت المملكة عن تسجيل 429 حالة جديدة في ذلك اليوم.



