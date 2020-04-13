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محافظ الجيزة يعلن موعد فك الحظر عن قرية المعتمدية ..فيديو

الإثنين 13/أبريل/2020 - 10:29 م
محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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عبد الخالق صلاح
أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عدم تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في قرية المعتمدية؛ موضحا أنه يتم توصيل المستلزمات الغذائية والطبية إليهم على أكمل وجه.


وأضاف "راشد"، أثناء حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، الذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، «الوضع الحمد لله في المعتدية على ما يرام وسوف يتم رفع الحظر عن القرية قبل شهر رمضان».


وعلى جانب آخر، قال "راشد"، «مخالفات المباني في الجيزة مسلسل لا ينتهي ودائما ما نتصدى لهم، وفي ناس محترمة في مخالفات البناء ولكن نزيل كل المخالف في الوقت المناسب»، مشيرا إلى أنه تم البدء في إزالة 35 عقارًا صباح اليوم بالقرب من المحور. 


وتابع «كل هذه العقارات مبينة بدون اي تراخيض، واستغل أصحابها الأوضاع وقاموا بالبناء أكثر من دور»؛ منوهة أن الدولة لن تسمح باي تجاوز وسيتم محاسبة المخالفين.


وأشار إلى أنه سوف يتم عرض معتادي المخالفة على النيابة العسكرية، قائلا «عرضنا أول مخالف على النيابة العسكرية وسُجن». 

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