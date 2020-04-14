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حوادث

ضبط 158 قطعة سلاح نارى و178 قضية مخدرات

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 05:56 ص
صورة أرشيفية - سلاح
صورة أرشيفية - سلاح
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مصطفى الرماح - محمد العيسوى
قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بحملات أمنية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .

 أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية :- 
فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء تم ضبط (عدد 158 قطعة سلاح نارى، بحوزة 137 متهم) .. وذلك على النحو التالى:-
(13) بندقية آلية،(33) بندقية خرطوش، و (8) طبنجات،و 104) فرد محلى،و (258) طلقة مختلفة الأعيرة.، و (166) قطعة سلاح أبيض.
و فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (53990) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى: 
(243) حكم جناية، و (14983) حكم حبس جزئى، و (2923) حكم حبس مستأنف، و (27216) حكم غرامة، و (8625) حكم مخالفة .

و فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط ( 2 ) تشكيل عصابى ضما (5) متهمين، إرتكبوا (8) حوادث متنوعة.
و فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (178) قضية مخدرات بحوزة (195) متهم، ضُبط خلالها الآتى:
كمية من مخدر البانجو وزنت ( 22,450كيلو جرام)، و كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 19,200 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 1,572 كيلو جرام )، و كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 250 جرام )، و كمية من مخدر الشابو وزنت ( 298 جرام )، و كمية من مخدر الفودو وزنت (70 جرام)، و كمية من مخدر الأستروكس وزنت (1,092 كيلو جرام).
عدد (4130) قرص مخدر .

و فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (34) متهم. 
و فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (25) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.
و فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (152) دراجة نارية مخالفة. 
و فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (10732) مخالفة مرورية.
و فى مجال فحص السائقين: فحص (76) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (7) منهم .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

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