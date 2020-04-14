ضبط 158 قطعة سلاح نارى و178 قضية مخدرات

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بحملات أمنية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .





أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية :-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء تم ضبط (عدد 158 قطعة سلاح نارى، بحوزة 137 متهم) .. وذلك على النحو التالى:-

(13) بندقية آلية،(33) بندقية خرطوش، و (8) طبنجات،و 104) فرد محلى،و (258) طلقة مختلفة الأعيرة.، و (166) قطعة سلاح أبيض.

و فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (53990) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:

(243) حكم جناية، و (14983) حكم حبس جزئى، و (2923) حكم حبس مستأنف، و (27216) حكم غرامة، و (8625) حكم مخالفة .





و فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط ( 2 ) تشكيل عصابى ضما (5) متهمين، إرتكبوا (8) حوادث متنوعة.

و فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (178) قضية مخدرات بحوزة (195) متهم، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت ( 22,450كيلو جرام)، و كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 19,200 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 1,572 كيلو جرام )، و كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 250 جرام )، و كمية من مخدر الشابو وزنت ( 298 جرام )، و كمية من مخدر الفودو وزنت (70 جرام)، و كمية من مخدر الأستروكس وزنت (1,092 كيلو جرام).

عدد (4130) قرص مخدر .





و فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (34) متهم.

و فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (25) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

و فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (152) دراجة نارية مخالفة.

و فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (10732) مخالفة مرورية.

و فى مجال فحص السائقين: فحص (76) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (7) منهم .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.



