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حوادث

اليوم.. محاكمة الدكش أخطر تجار المخدرات بالقليوبية

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 02:02 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
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أحمد مهدى - رامى المهدى
تستكمل اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين، محاكمة "الدكش" أخطر تاجر مخدرات في القليوبية.

يذكر أن محكمة جنايات بنها قضت سابقا بالحكم على المتهم و2 من أفراد عصابته بالإعدام بتهمة قتل ضابط و3 آخرين من أفراد الشرطة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الدكش".

كانت أجهزة الأمن بالقليوبية ألقت القبض على محمد حافظ أمين، الشهير بـ"الدكش"، صاحب أكبر البؤر الإجرامية للمخدرات بمنطقة شبين القناطر في القليوبية، وعلي سيد رزق وشهرته "علي السمري"، وعلاء محمود وشهرته "علاء توك توك".

وأسندت إليهم النيابة تهم إطلاق النار على الدورية الأمنية، ما أسفر عن استشهاد النقيب إيهاب جورجي معاون مباحث المركز، و3 من المخبرين، وإصابة النقيب محمد عزمي معاون المباحث، و2 من المخبرين.

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