تدابير احترازية جديدة في البرلمان ضد كورونا لاستئناف الجلسات في 29 أبريل.. كمامات مجانية وكشف الحرارة لجميع المترددين.. ومسافات آمنة بالقاعة الرئيسية والشورى

رئيس البرلمان يؤكد:

مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي اللازمة

الحفاظ على صحة وسلامة الجميع

جلسة 29 ستكون دسمة والزيادات الأخيرة بالمناقشات





أمين البرلمان يؤكد:

قاعة الشورى جاهزة لعقد اجتماعات اللجنة العامة واللجان النوعية





تجري الاستعدادات والتجهيزات علي قدم وساق من الأمانة العامة لمجلس النواب، لاستئناف البرلمان لعقد جلساته العامة، واجتماعات لجانه النوعية بحسب ما هو معلن فى التاسع والعشرين من شهر إبريل الجاري، بعد توقف الأعمال منذ العاشر من مارس الماضي علي مستوي الجلسات والاجتماعات، فيما كان للنواب العديد من الأدوار بمختلف الدوائر بمحافظات مصر، والمتابعة المستمرة والمكثفة من هيئة مكتب المجلس برئاسة د. علي عبد العال لكل الجهود الحكومية المبذولة بأزمة كورونا.





تدابير كورونا

يأتي ذلك فى ضوء الإجراءات والتدابير الاحترازية للمواجهة الشاملة من الدولة المصرية لانتشار فيروس كورونا، والتى لاتزال تقدم فيها النموذج الأفضل فى الحفاظ علي صحة وسلامة المواطن دون النظر لأي إعتبارات أو تحديات أخري، وذلك بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.





جهود الأمانة العامة

وشهدت أروقة المجلس الأثنين، قيام الامانة العامة للمجلس بوضع بعض الإرشادات لتحديد أماكن جلوس النواب بقاعة المجلس الرئيسية وقاعات الاجتماعات والبهو الفرعوني بما يضمن تحديد المسافات الآمنة، التي تمكن من جلوس النواب بها، ضمانًا لعدم نقل أي عدوى، وبما يحافظ على تواجد أكبر عدد من النواب في القاعة الكبرى، وفي شرفاتها بالنسبة للصحفيين وفق التعليمات الصحية.





الكمامات مجانا وكشف الحرارة

كما شهد الترتيبات أيضا تفعيل شرط ارتداء الكمامة لدخول المجلس، التى يتم إتاحتها مجانًا لتسهيل عملية الدخول علي المترددين، بجانب خضوع جميع المترددين علي حرم المجلس لكشف الحرارة، وفقا للضوابط المنصوص عليها واتباع الإجراءات المطلوبة فى حالة ثبوت ارتفاع درجة الحرارة، ومن ثم يصبح من يتردد علي المجلس من النواب والعاملين والمحررين الصحفيين، يطبق عليهم شرط أرتداء الكمامة وكشف الحرارة، حرصًا علي صحتهم وسلامتهم، علي أن يتم إرتداء الكمامة لكل من يتواجد داخل أسوار المجلس،بجانب التطبيق الكامل للمسافات الآمنة فى الجلوس والتحرك داخل المجلس.





توجيهات عبد العال

إجراءات وتدابير الأمانة العامة، جاءت وفق توجيهات رئيس مجلس النواب، د. علي عبد العال، بمراعاة كافة التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وما يستتبعه ذلك من مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي اللازمة لمنع انتشار الفيروس، حفاظا على صحة وسلامة النواب والعاملين وغيرهم.





جلسة 29 الدسمة

وفى تصريحات سابقة أكد د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن جلسة البرلمان المنتظرة يوم 29، ستكون دسمة وسيتم فيها مناقشة العديد من الموضوعات فى ظل سياسة تقليل الاجتماعات مضيفا سيناقش المجلس عددا من القوانين المهمة، ومن أبرزها إعفاءات فى قانون الضرائب العقارية والزيادات الأخيرة، بالإضافة إلى التعديلات المنظرة من الحكومة على قانون الامراض المعدية.





قاعة الشوري واجتماعات اللجان النوعية

من ناحيته أكد الأمين العام لمجلس النواب، المستشار محمود فوزي، بأنه في إطار ذات التدابير سيكون متاحا أيضا عقد إجتماعات اللجنة العامة بقاعة الشورى بدلا من قاعة اللجنة العامة الحالية، نظرًا لقدرة قاعة الشورى على استيعاب جميع أعضاء اللجنة العامة، والتي يبلغ عدد أعضائها نحو 49 عضوا بمراعاة المسافات الآمنة، وهو ما يمكن أن يتم أيضا بالنسبة للجان كبيرة العدد متى طلب رؤسائها انعقادها في قاعة الشوري.





جهود تحصين البرلمان منذ انطلاق الأزمة

وكانت الأمانة العامة للبرلمان برئاسة المستشار محمود فوزي، قد أقرت عدد من الضوابط والإجراءات منذ بداية مارس الماضي،مع انطلاق هذه الأزمة، تضمنت تحصين وتطهير وتعقيم يومي للقاعة الرئيسية واللجان النوعية وأماكن الاجتماعات، وتعميم استخدام مطهر الأيدي والتنظيف بكافة الأروقة، وتحذير وردع حاسم للمتسببين فى ترويج الشائعات حول الوباء ، الإعفاء الكامل لجميع العاملين من إثبات الحضور بالبصمة والاكتفاء بكارت الدخول .





كما عقدت ندوة تثقيفية للعاملين ونشر إرشادات طبية للوقاية والمواجهة ، تعليق جميع الزيارات الخاصة بنشر الثقافة البرلمانية، وغلق مسجد البرلمان وتعليق الصلاة الجماعية والاكتفاء بالأذان، وتفعيل التبادل والتناوب للعمل بنصف طاقة العاملين حيث تم تخفيضها إلى الخمس، وإعطاء السيدات وخاصة حاضنات الأطفال اقل من ١٢ سنة راحات، وإعفاء أصحاب الأمراض المزمنة من الحضور، وتقليل حضور العاملين، ومع حظر الانتقال..حضور مُسيري الأعمال فقط ، وإعفاءات من الحضور للعاملين المقيمين خارج القاهرة"من ساكني المحافظات "، وتعديل مواعيد الحضور والانصراف ، وارشادات للمسافات الآمنة بين الموظفين بأماكن التجمعات .





مكتب البرلمان والمتابعة المستمرة