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محافظات

للوقاية من كورونا .. استمرار تعقيم المنشآت الطبية والخدمية والصناعية في بني سويف

الإثنين 13/أبريل/2020 - 11:16 م
تطهير وتعقيم الاماكن
تطهير وتعقيم الاماكن
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محمد عبد الحليم
ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف الموقف التنفيذي لخطة المحافظة فيما يتعلق باجراءات مكافحة العدوى التى تنفذها مديرية الصحة حسب تعليمات واشتراطات وزارة الصحة المصرية.

واطمأن على استمرار الأعمال والتسهيلات المتاحة واللازمة لتنفيذ حملات التعقيم أو برامج التدريب على مكافحة العدوى ومجابهة فيروس كورونا. 

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جاء ذلك خلال تواصل المحافظ مع وكيل وزارة الصحة، لمتابعة عدد من الملفات الخاصة بالقطاع، وأكد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزاره الصحة استمرار تنفيذ حملات التعقيم والتطهير.

وأشار إلى انه كلف الدكتورة الزهراء محمود مدير إدارة المتوطنة بتعقيم وتطهير مبنى مستشفى الحميات والصدر ومكاتب الصحه والرعايات، ومركز طبي الغمراوى، وقريه باروط واهناسيا الخضرا، كاجراء وقائي واحترازي للحفاظ على صحه المواطنين. 
للوقاية من كورونا .. استمرار تعقيم المنشآت الطبية والخدمية والصناعية في بني سويف
للوقاية من كورونا .. استمرار تعقيم المنشآت الطبية والخدمية والصناعية في بني سويف
للوقاية من كورونا .. استمرار تعقيم المنشآت الطبية والخدمية والصناعية في بني سويف
للوقاية من كورونا .. استمرار تعقيم المنشآت الطبية والخدمية والصناعية في بني سويف
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