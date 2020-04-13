للوقاية من كورونا .. استمرار تعقيم المنشآت الطبية والخدمية والصناعية في بني سويف

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف الموقف التنفيذي لخطة المحافظة فيما يتعلق باجراءات مكافحة العدوى التى تنفذها مديرية الصحة حسب تعليمات واشتراطات وزارة الصحة المصرية.





واطمأن على استمرار الأعمال والتسهيلات المتاحة واللازمة لتنفيذ حملات التعقيم أو برامج التدريب على مكافحة العدوى ومجابهة فيروس كورونا.





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جاء ذلك خلال تواصل المحافظ مع وكيل وزارة الصحة، لمتابعة عدد من الملفات الخاصة بالقطاع، وأكد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزاره الصحة استمرار تنفيذ حملات التعقيم والتطهير.



