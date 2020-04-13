شباب حزب مستقبل وطن ينظم عملية صرف المستحقات للعمالة غير المنتظمة في المحافظات

شكل حزب مستقبل وطن، فرقًا من الشباب في عدد من محافظات الجمهورية، لتنظيم سير عملية صرف المنحة للعمالة غير المنتظمة من الأماكن والمقرات المخصصة للصرف، والتي بدأت اليوم الاثنين، من خلال البنوك، ومكاتب البريد، والمدراس، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب، والأمين العام.. و إيمانا بالدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، في مساندة الحكومة، ودعم ومساندة الدولة، والتلاحم الدائم مع المواطنين ورفع المعاناة عنهم وتقديم يد المساعدة، وفي ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.





وقام أعضاء وقيادات وشباب الحزب، في كافة المحافظات، بتسهيل وتنظيم عملية صرف 500 جنيه للعمالة الغير منتظمة، وإقامة الشوادر للمواطنين، وذلك مراعاة لعدم التكدس حفاظًا على مستحقى الصرف من خطورة الفيروس، والتوعية بمخاطر هذا الفيروس، وتوزيع الكمامات والقفازات على المواطنين، ونشر الوعى وعدم الإزدحام وترك المسافات، والعمل على التطهير والتعقيم فى الأماكن المخصصة.





والبداية جاءت من محافظة دمياط، نظمت أمانة الشباب بحزب مستقبل وطن بالمحافظة، مبادرة تحت عنوان "أهالينا غاليين علينا"، وبمشاركة أعضاء الأمانة وهيئة مكتب الحزب، وشارك عدد من شباب في تنظيم عملية صرف الإعانات للعمالة الغير منتظمة في عدد من الأماكن المخصصة للصرف، من أجل تطبيق الإجراءات الإحترازية الوقائية للحفاظ علي صحة المواطنين وتوعيتهم ضد مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك تحت رعاية النائب محمد الحصي أمين الحزب بالمحافظة.





وفي محافظة القليوبية

أطلق الحزب عدد من الحملات المكثفة في مراكز وقري المحافظة لتنظيم العاملين المقبلين على صرف منحة العمالة الغير منتظمة، وقامت أمانات الحزب والوحدات الحزبية بالمحافظة تنفيذا لتعليمات النائب عاطف ناصر أمين عام الحزب بالمحافظة، منذ الصباح الباكر وحتى نهاية اليوم بما يقرب من 12 فاعليات بقرى ومراكز ومدن محافظة القليوبية لتنظيم المواطنين، والوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقامت أمانات الحزب في مراكز القناطر الخيرية، وكفر شكر، وطوخ، وبنها، وشبرا الخيمة، بتظيم الوافدين على صرف منحة العمالة غير منتظمة، ومنع التكدسات، وإرشادهم بطرق الوقاية من الفيروس.





وفي محافظة الجيزة

أطلقت أمانة الحزب في عدد من المراكز والتي جاءت أبرزها "أبو النمرس، والشيخ زايد، وأوسيم، وبولاق الدكرور، والعياط، والبدرشين، والهرم، وكرادسة، فرقًا لتنظيم آلية صرف المستحقين لمنحة العمالة الغير منتظمة، حيث انتشرت الفرق بكافة منافذ الصرف في المدراس ووحدات البريد التي تم تخصصيها للصرف بتنظيم جلوس المواطنين المستحقين لصرف المنحة، مع الحرص علي توفير مسافات متباعدة وآمنة بين المواطنين وتوفير وسائل التعقيم والتطهير والمياه، وذلك تحت رعاية عادل ناصر أمين الحزب بالمحافظة.





وفي محافظة القاهرة

قامت أمانات حزب مستقبل وطن في، الشرابية، الزاوية الحمراء، شبرا، السلام أول، السلام ثان، المرج، عابدين، الساحل، الاميرية، قصر النيل، مدينة نصر، حدائق القبة، منشية ناصر، التبين، بتنظيم عمليات الصرف من مكاتب البريد بنطاق الدوائر المختلفة وذلك لمنع الازدحام وتسهيل عمليات الصرف، وذلك تحت رعاية النائب محمد ماهر أمين الحزب بالمحافظة.

كما قام أعضاء الحزب بمحافظة القاهرة، وهيئات مكاتبهم بتقسيم مجموعات عمل من شباب واعضاء الأمانات للقيام بمهام التوعيه وتنظيم المواطنين والحفاظ على مسافات التباعدالشخصى بينهم، وتوفير مقاعد للانتظار والتعقيم وترتيب عمليه الدخول لمكاتب البريد.

‏‎كما تم توزيع عدد كبير من الكمامات وزجاجات المحلول المطهر بالاضافة لتوزيع كميات من المنشورات التوعوية علي المواطنين.





وفي محافظة الفيوم

أطلقت أمانة الحزب فرقا لتنظيم صرف المستحقين لمنحة العمالة الغير منتظمة، وقامت أمانات الحزب بالبندر والمراكز بتنظيم المواطنين من المستحقين لصرف منحة العمالة الغير منظمة، من خلال الحرص علي توفير مقاعد علي مسافات متباعدة بين المواطنين وتوفير وسائل التعقيم للمواطنين، وذلك تحت رعاية المهندس عبد القادر الجارحي أمين الحزب بالمحافظة.

كما تولت فرق الحزب التي انتشرت بكافة منافذ الصرف التي تم تخصيصها بمحافظة الفيوم علي توعيه المواطنين بخطورة الازدحام والتكدسات، وأهمية الجلوس علي مسافات متباعدة كما تم توعويتهم بطرق الوقاية من فيروس كورونا.





وفي محافظة الإسماعيلية

قامت أمانات الحزب والأقسام والمراكز، بتنظيم المواطنين من المستحقين لصرف منحة العمالة غير المنتظمة، من خلال الحرص علي توفير مقاعد علي مسافات متباعدة بين المواطنين وتوفير وسائل التعقيم للمواطنين، وذلك تحت رعاية حماد موسي أمين الحزب بالمحافظة.





كما تولت فرق الحزب التي انتشرت بكافة منافذ التوزيع بالمحافظة علي مساعدة المستحقين وتنظيم الصرف، وقامت أمانة العلاقات العامه بالمحافظة، بتنظيم الصرف في مدينة الإسماعيلية والتل الكبير، وأمانة قسم ثان في مكاتب البريد وتواجدت مع المستحقين وقامت برش وتعقيم أماكن الجلوس.





وفي محافظة الوادي الجديد

واصلت أمانة الحزب، أعمال التعقيم والتطهير في الأماكن المختلفة في مراكز محافظة الوادي الجديد الخمسة لمواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19"، وذلك خلال صرف منحة العمالة غير المنتظمة، تحت رعاية النائب جمال أدم أمين الحزب بالمحافظة.





وقامت أمانة الحزب، بتشكيل فرق تطوعية من كوادر الحزب من جميع الامانات الفرعية بالمراكز الخمسة بالإضافة الي فرق عمل من امانتي المرأة والشباب بأمانة المحافظة، وجميع الأمانات النوعية بالحزب والمراكز الإدارية الخمسة، تولت تركيب مظلات للوقاية من أشعة الشمس في مركز الداخلة للعمالة غير المنتظمة خلال صرف منحة الرئيس السيسي لها في أفرع مكاتب البريد والبنك الزراعي.





كما قام أعضاء الحزب بتوزيع مياه شرب معدنية وعصائر مثلجة على العمال خلال تواجدهم بمكاتب البريد ومنافذ صرف المنحة على مستوي المراكز الإدارية الخمسة مع توزيع معقمات يدوية وواقيات يد وكمامات ورش بالمجان على العمال.





وفي محافظة أسوان

نفذت أمانة الحزب حملة مكبرة استهدفت تعقيم وتطهير الشوارع العامة والداخلية والمصالح الحكومية والمحال التجارية وأماكن التجمعات بمدينه ومركز كوم أمبو وذلك في اطار الاجراءات الوقائية والإحترازية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتحت رعاية النائب حسن سيد خليل، أمين الحزب بالمحافظة.





واستهدفت الحملة اليوم أماكن صرف المقررات المالية التى أقرتها الدولة للعمالة غير المنتظمة كما قام شباب أمانة كوم أمبو بتنظيم عملية الصرف منعا للتكدس كما تزامن مع هذا العمل تقديم بعض النصائح والإرشادات للمواطنين للوقاية من هذا المرض إضافة إلى توزيع عدد من الكمامات والقفازات الواقية والمطهرات.





وفي محافظة المنيا

أطلقت أمانة الحزب مبادرة تحت عنوان "مع بعض هنقدر"، لتسهيل عمليات حصول العمالة الغير منتظمة على مستحقاتهم فى سهولة ويسر، وتحت رعاية النائب عمرو غلاب أمين الحزب بالمحافظة.

واستقبلت اليوم منافذ الصرف التي شملت مركز المنيا ، ومدينة المنيا ، وسمالوط ، ومطاى ، وبني مزار، ومغاغة ، والعدوة ، وابوقرقاص ، ومدينة ملوى ، ومركز ملوى ، وديرمواس والتى تصل الى 114 منفذا تابعا للبنك الزراعى و170 للبريد، بالإضافة الى تحديد 12 منفذا احتياطيا وذاك لتقديم الخدمة لاكثر من 161 الف مستفيدا من منحة العمالة المؤقتة والتى تم تجهيزها وتوفير مقاعد على مسافات متباعدة وكذا القيام بتعقيمها وتطهيرها، وتوفير كمامات ومطهرات من خلال مجموعات عمل أمانات الشباب بالمراكز والاقسام والوحدات القاعدية بالقرى بمشاركة أمين شباب المحافظة، وسط قبول ورضا من المواطنين الذين اشادوا بدور الحزب وجهوده لتخفيف العبء على عليهم.

كما قام اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا وبرفقته النائب عمرو غلاب أمين الحزب بالمحافظة، بجولة على منافذ الصرف، لمتابعة انتظام صرف منحة العمالة غير المنتظمة والتأكد من جاهزية المنافذ حفاظا على صحة المواطنين، وتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية.





وفي محافظة مطروح

قامت فرق التعقيم بجميع مراكز محافظة مطروح (مركز السلوم وسيوة والحمام وبرانى والنجيلة )، صباح اليوم الإثنين، بتسهيل وتنظيم عملية صرف 500 جنيه للعمالة الغير منتظمة، وإقامة الشوادر للمواطنين، وذلك مراعاة لعدم التكدس حفاظًا على مستحقى الصرف من خطورة الفيروس، تحت رعاية المهندس صالح سلطان، أمين الحزب بمطروح.

وقامت أمانة الحزب بمحافظة مطروح، تحت إشراف امانتي التعليم والبحث العلمي والشباب للحزب، برفع درجة الاستعداد القصوى، من خلال حملات التطهير التي تستهدف المواطن البسيط، وأماكن الصرف قبل وأثناء تواجد المستفيدين منها، وتنفيذ التعليمات التنسيقية لتيسير الصرف وتعقيم وتطهير وتوجيه المستحقين ومرافقيهم، ايمانًا من الحزب بالدور الخدمى للمجتمع المطروحى.





وفى محافظة أسيوط

شكلت أمانة الحزب فرقا للتنظيم ومساعدة المواطنين على إستلام منحة العمالة الغير منتظمة والمتضررة من فيروس كورونا بسهولة ويسر بجميع الأماكن بقري ومدن القوصية وذلك تحت رعاية المهندس ياسر عمر أمين الحزب بالمحافظة ووكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

وقامت أمانات الحزب في مراكز القوصية، وقسم أول أسيوط، وأبو تيج، والغنايم، والفتح، والبدراي، بتنظيم الوافدين على صرف منحة العمالة الغير منتظمة، ومنع التكدسات، وإرشادهم بطرق الوقاية من الفيروس.





وفي محافظة الشرقية

نظم شباب الحزب، حملات لتنظيم صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمراكز ومدن "فاقوس، والقنايات، وديرب نجم، والقرين، وأبو كبير، وبلبيس"، والتي شملت تعقيم وتطهير وتجهيز الأماكن المخصصة لصرف الإعانات المقررة والتي اضيرت من الإجراءات الإحترازية الحالية التى تمر بها البلاد والتى لاقت استحسان ورضى من الجميع، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الوقائية والإجراءات الإحترازية التي تتخذها الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، بمختلف مراكز وقري المحافظة، وتحت رعاية أحمد الخطيب أمين الحزب بالمحافظة.





وفى محافظة السويس

قامت أمانة الحزب بتنظيم المواطنين مستحقي صرف 500 جنيه من العمالة غير المنتظمة بمكاتب بريد حي الأربعين والسويس، مراعاة لعدم التكدس حفاظًا على مستحقى الصرف من خطورة الفيروس، والتوعية بمخاطر هذا الفيروس، وتوزيع الكمامات والعصائر والمياه على المواطنين، ونشر الوعى وعدم الإزدحام وترك المسافات، والعمل على التطهير والتعقيم فى الأماكن المخصصة، تحت رعاية المحاسب أحمد خشانة أمين الحزب بالمحافظة.





وفى محافظة البحيرة

قامت أمانة الحزب بمحافظة البحيرة، بتجهيز أماكن صرف المنحة، أمام مقار مكاتب البريد، وبنك الائتمان الزراعي، والمدارس، المخصصة للصرف للمواطنين، بتوفير مقاعد للانتظار، فضلا عن تنظيم عملية انتظار المواطنين، بضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وتوزيع كمامات للوجه، ومعقمات للأيدي، وتحت رعاية النائب محمد عبد الله زين، أمين الحزب بالمحافظة.





ومن جانبه، أشاد النائب محمد عبد الله زين، أمين الحزب بالمحافظة، خلال جولته برفقة أعضاء هيئة مكتب الحزب، بمحافظة البحيرة، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصرف منحة للعمالة المنتظمة، تصرف شهريا، ولمدة 3 أشهر، للتخفيف عنهم، في ظل مواجهة فيروس كورونا، مؤكدا على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي "وعد فأوفى".



