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فن

بعد عام من الحداد.. قرار جديد من خطيبة هيثم أحمد زكي

الإثنين 13/أبريل/2020 - 11:09 م
هيثم احمد زكي وخطيبته
هيثم احمد زكي وخطيبته
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أحمد إبراهيم
قررت أنجي سلامة خطيبة الفنان الراحل هيثم أحمد زكى، تدشين حساب جديد عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بعد مرور عام على رحيل خطيبها. 

وأعلنت أنجي سلامة، عبر صفحتها على فيسبوك، حسابها الجديد، مؤكدة أنها دشنته  بموقع إنستجرام لتعود به إلى السوشيال ميديا بعد فترة حداد استمرت عاما.  

وعلقت أنجي عن حسابها، "My new instagram account". 

وقررت إنجى سلامة وضع صورة لها عبر موقع فيسبوك والتفاعل مع متابعيها بعد انتهاء فترة الحداد. 

يذكر أن هيثم أحمد زكى رحل عن عالمنا منذ عام بعد تعرضه إلى أزمة صحية شديدة أودت بحياته. 

بعد عام من الحداد.. قرار جديد من خطيبة هيثم أحمد زكي
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