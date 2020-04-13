عزل 24 عاملا بعد إصابة ممرض في مستشفى مارمرقس بالإسكندرية بكورونا

قال الدكتور ميلاد عبده، مدير مستشفى مارمرقس ، أن ممرض بقسم الاستقبال ظهرت عليه أعراض كورونا، و ظهرت النتيجة إيجابية.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»: « 24 عامل بقسم الاستقبال هم المخالطين للممرض يخضعون الان لحجر منزلي، والمستشفي مغلق لحين الانتهاء من التعقيم والتطهير وستعود إلى الخدمة».





أشار ميلاد إلى أن المستشفي من المقرر أن يكون مغلقا لمدة 14 يوما وهي فترة حضانة الفيروس، منوها أن الأطقم الطبية يؤدون واجبهم تجاه الوطن من العمل في ظل كورونا.





وتابع ميلاد: « كل ما نطلبه من الجميع إعطائنا الدعم النفسي، لاننا كأطباء متصدرون المشهد والصفوف الأولى، ولا بد للأقطم الطبية أن تتنصر على كورونا اللعين».