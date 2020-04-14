إجابة أخطر سؤال في العالم.. كيف بدأ فيروس كورونا ومن أين أتى؟.. هل كان سوق حيوانات ووهان مهد الوباء أم معامل أمريكا العسكرية؟.. وحكاية أول مصاب بكورونا

- علماء: الخفاش المتهم رقم واحد في وجود كوفيد 19

- كورونا تطور في حيوان آخر وانتقل منه للبشر

- جدل علمي رهيب حول إجابة سؤال تحور الفيروس

-الباحثون يستبعدون الفرضية الأخطر: لا وجود لنظرية مؤامرة في نشوء الفيروس

- حيوانات أخرى على قائمة المتهمين في نقل العدوى

كان سوق هوانان في مدينة ووهان بمقاطعة هوباي الصينية، المكان الذي خرج منه أخطر وباء في هذا القرن "كورونا المستجد" أو ما أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية فيروس "كوفيد-19"، بعدما ضرب العالم كله تقريبًا، وقتل أكثر من 100 ألف، وأمام هذه الجائحة يحاول العلماء جاهدين معرفة وتحديد كيف بدء Covid19 ، ومن أين جاء حقيقة، هل هو من هوانان، وكيف انتشر بهذه الطريقة، والاخطر هو في محاولة إجابة سؤال، كيف أصاب البشر؟





*قصة بداية ومكان ظهور الفيروس

تقول صحيفة الجارديان البريطانية، إنه في ذهن الجمهور العالمي، تبدو قصة أصل الفيروس،ثابتةبشكل كبير ، ففي أواخر عام 2019 أصيب شخص في سوق هوانان للمأكولات البحرية المشهور عالميًا في ووهان بفيروس من حيوان ما، والباقي جزء من تاريخ فظيع لا يزال في طور التكوين، مع انتشار كورونا من عاصمة مقاطعة هوباي الصينية وتحوله إلى جائحة عالمية.

وهذه الرواية صحيحة، إلا أن بها جوانب غموض تثير الشكوك، رغم تأكيد معلومة أن الوباء انتشر وانطلق من سوق ووهان في الصين، وليس عملا أو حربا بيولوجية صينية أو حتى أمريكية.

*نوع الحيوان الذي نقل المرض

وعن الحيوان الذي كان السبب في الوباء، فيقول باحثون إن حيوان البنجول أو البانجولين (آكل النمل الحرشفي وهو حيوان ثديي) كان نقطة انطلاق الفيروس قبل أن ينتشر وينقل العدوى إلى البشر.

*هل هناك حيوانات أخرى تنقل الفيروس؟

لكن هناك عدم يقين بشأن جوانب عديدة من قصة أصل كوفيد-19 التي يحاول العلماء جاهدين كشفها، بما في ذلك أنواع الحيوانات التي تنقل المرض إلى الإنسان، محاولين معرفة الاجابة بدقة عن سؤال، كيف بدأ الوباء؟، لأن الإجابة عنه تعد المفتاح لوقف المرض التالي.

*الخفاش أم آكل النمل.. في أيهما نشأ الفيروس؟

يقول البروفيسور ستيفن تورنر ، رئيس قسم علم الأحياء الدقيقة بجامعة موناش في ملبورن ، إن الأرجح أن الفيروس نشأ في الخفافيش وليس في البنجول أو آكل النمل الحرشفي.

حول الفرضية القائلة بأن الفيروس ظهر في سوق الحيوانات الحية في ووهان من التفاعل بين الحيوان والإنسان ، يقول تورنر: "لا أعتقد أن هذه الفرضية حاسمة أو قاطعة بأي شكل".

قال تورنر: "جزء من المشكلة هو أن المعلومات غير مكتملة، فالفيروسات من هذا النوع تنتشر طوال الوقت في مملكة الحيوان".

*شكوك..لماذا أصاب الفيروس نمر حديقة حيوان نيويورك؟

أضاف "إن إصابة الفيروس لنمر في حديقة حيوان في نيويورك تظهر كيف يمكن للفيروسات الانتقال بين الأنواع، ولذا، فإن فهم كيفية اتساع العدوى بين الأنواع التي يمكن أن يصيبها هذا الفيروس أمر مهم لأنه يساعدنا على تضييق نطاق مصدره".

*السر الأخطر.. حيوان وسيط هو من نقل الفيروس من الخفاش

ويقول العلماء أنه من المرجح للغاية أن الفيروس جاء من الخفافيش ولكنه مر أولًا عبر حيوان وسيط بنفس الطريقة التي انتقل بها فيروس تاجي آخر من عائلة كورونا وهو السارس.

حيث تفشي سارس في عام 2002 من خفافيش حدوة الحصان إلى "الزباد" وهو حيوان يشبه القطط قبل أن يصيب البشر.

ولذا، فهناك حيوان وسيط متوقع أن يكون هو المضيف الوسيط بين الخفافيش والبشر ، وهو البانجولين، أو آكل النمل الحرشفي بنسبة كبيرة جدًا، وهذه هي الاحتمالية الأولى، في أن يكون آكل النمل هو الحيوان الوسيط الذي تحور فيه الفيروس؟

*السر وراء آكل النمل الحرشفي

ويرى الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة إنه "أكثر الثدييات تداولًا بشكل غير قانوني في العالم" ويتم الاهتمام لما يقال أنه يتمتع به من خواص طبية مزعومة.

وكما هو مذكور في مجلة نيتشر، فلم يتم إدراج البنجولين في قائمة الحيوانات التي يتم بيعها في سوق ووهان ، على الرغم من أن هذا الإغفال يمكن أن يكون متعمدًا لأنه من غير القانوني بيعه.

ويعود الباحث تورنر ويقول : "يمكن أن يكون آكل النمل هو النوع الذي نقل الفيروس إلى الإنسان، لكننه تطور بهذا الشكل في جسم الإنسان ذاته بعدما دخله".

لكن من جانبه ، قال البروفيسور إدوارد هولمز، من جامعة سيدني، والباحث المشارك في دراسة الأصول المحتملة للفيروس من خلال فحص الجينوم المكون له، أن هوية الأنواع التي كانت بمثابة مضيف وسيط للفيروس " لا تزال غير مؤكدة".

*أكثر المفاجآت رعبًا.. حيوانات اخرى قد تنقل الوباء

وبينما لم يؤكد هولمز الأمر، فحصت إحدى الدراسات خواص الفيروس التي تطورت والتي مكنته من إصابة الخلايا البشرية، وقالت ان البنجولين قادر على تطوير هذه الخاصية من التحور، وكانت المفاجأة الأكبر أنه ليس البنجولين وحده، بل كذلك القطط والجاموس والماشية والماعز والأغنام والحمام.

*الإنسان.. هو مصدر الوباء!

إلا ان دراسة أخرى، زعمت أنها استبعدت آكل النمل كوسيط مضيف للفيروس، لأن عينات الفيروس المأخوذة منه تفتقر إلى سلسلة من الأحماض الأمينية التي تم تحليلها في الفيروس المنتشر الآن في البشر.

ومن أجل ذلك، اقترحت الدراسة التي عمل عليها هولمز، أن السيناريو الثاني والذي يثقول إن من نقل الفيروس للإنسان حيوان وسيط لكن التحور كان في الإنسان، حيث أن تفاعل الفيروس وتحوره كان مع الإنسان في سوق ووهان مع حيوان يحمل الفيروس ، وأصبح في قوته الحالية مع انتقاله من إنسان إلى إنسان.

وقالت الدراسة "بمجرد اكتساب هذه التعديلات تمكن الفيروس من أن يكون وباء ينتقل بسهولة بين البشر".





*أول حالة في العالم أصابها الفيروس

ووجد تحليل نشرته المجلة الطبية لانسيت، إن أول 41 مريضًا بكورونا المستجد أن 27 منهم تعرضوا بشكل مباشر لسوق ووهان، لكن التحليل نفسه وجد أن أول حالة معروفة في العالم لفيروس كورونا، لم تأخذ الفيروس من سوق ووهان، وقد يكون هذا سببًا آخرًا للشك في القصة الثابتة.

يقول البروفيسور ستانلي بيرلمان ، عالم المناعة الرائد في جامعة أيوا، وخبير في تفشي الفيروسات "إن الفكرة القائلة بأن سوق ووهان هو مصدر الوباء، مصادفة لا يمكن استبعادها، ولكن هذا الاحتمال يبدو أقل معقولية، لأنه تم العثور على المادة الوراثية للفيروس داخل سوق هونان، وأعتقد أن حيوان وسيط هو الناقل للمرض من الخفاش، وقد يكون الحيوان غير البنغول".

أضاف "أظن أن أي تطور للفيروس حدث في الحيوان الوسيط. ولم تحدث تغييرات كبيرة في الفيروس في الأشهر الثلاثة للوباء، مما يشير إلى أن الفيروس يتكيف بشكل جيد مع البشر".

وتقول الجارديان، إن الأسواق الرطبة حيث يتم تداول الحيوانات الحية متورطة في تفشي فيروسات سابقة، لا سيما سارس.