إجراء حاسم من محافظ أسوان تجاه سوق يشهد تجمعات ضخمة

استجاب اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، لمناشدة برنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر القناة الأولى المصرية، إغلاق أحد الأسواق الذى شهد تجمعا ضخما، وقام البرنامج بعرض مقطع الفيديو يظهر حالة الزحام به أمس، الأحد.

وأعرب محافظ أسوان، في اتصال هاتفي بالبرنامج، عن سعادته تجاه متابعة وسائل الإعلام لأعمال المحافظين وتعاملهم مع الأزمات.





وتابع "أنا لما شاهدت صور التجمعات قمت على الفور بالنزول إلى المنطقة، واكتشفت أن هناك محلا شهيرا يبيع أصنافا ومنتجات، وتم اتخاذ اللازم ومنع التجمع بعد أن تم نقل المحل الشهير".

وشدد محافظ أسوان، على أنه سيتعامل مع التجمعات على وجه السرعة حال رصدها، نظرًا لحساسية المرحلة التى تشهدها مصر ودول العالم كافة فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".



