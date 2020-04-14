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تكنولوجيا

ويندوز 10 يوفر ميزة مهمة لهواتف سامسونج.. تعرف عليها

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 03:04 ص
ويندوز 10 يوفر ميزة
ويندوز 10 يوفر ميزة مهمة لهواتف سامسونج
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ندى على
وفرت شركة مايكروسوفت ميزة مهمة لهواتف سامسونج يمكن من خلالها مشاركة البيانات والملفات من على ويندوز 10 إلى هواتف سامسونج والعكس. 

ويستطيع مستخدمو هواتف سامسونج ربط هواتفهم مع ويندوز 10 لنقل ومشاركة الملفات بشكل مباشر، خاصة هواتف جالالكسى S10 وS20. 

وكانت مايكروسوفت قد أطلقت تطبيق Your Phone في أواخر عام 2018، والذى يسمح لمستخدمي ويندوز 10 بربط الكمبيوتر بأي جهاز أندرويد أو آيفون . 

وللاستفادة من هذه الميزة فإنه سيكون على المستخدمين استخدام نفس شبكة الواى فاى على هواتف سامسونج وويندوز 10، وستوفر الميزة الجديدة على المستخدمين عدم استخدام أى كابلات أو وصلات لنقل الملفات التى يريدونها. 

وبحسب موقع Extreme Tech فإن الحد الأقصى لعدد الملفات البالغ التى يمكن نقلها أو مشاركتها عن طريق الميزة الجديدة هى 100 ملف فقط ، في حين أن الحد الأقصى البالغ لحجم الملفات هو 512 ميجابايت لكل ملف. 

وإذا كنت بحاجة إلى نقل أي شيء أكبر، فيجب استخدام وصلة أو كابل لتقله من الهاتف إلى جهاز الكمبيوتر أو العكس.  

ومن المفترض أن الميزة سيتم توسعتها من قبل شركة مايكروسوفت، لتشمل جميع مستخدمى ويندوز 10 ، إلا أنها حتى الآن تعمل لعدد قليل من المستخدمين.  


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