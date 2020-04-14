رغم تكبد الاقتصاد العالمي خسائر تجاوزت 3.5 تريليون دولار في 50 يوما..تفاؤل لدى الخبراء بتجاوز الأزمة..إجراءات استباقية بنكهة مصرية تنقذ الموقف

أبوزيد: العالم تكبد خسائر بسبب كورونا ولولا إجراءات مصر الاستباقية كانت الأمور ستتفاقم

خبير مالي يضع روشتة عاجلة للخروج السريع من أزمة كورونا..اعرف اكثر

تسببت أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، في تغيير خريطة الاقتصاد العالمي؛ فمع تكبد اقتصاديات الدول المتقدمة والنامية وحتى الناشئة لأكثر من 3.5 تريليون دولار على مدي الشهر والنصف الماضي.





وفقا لتصريحات خبراء الاقتصاد وأسواق المال، فإن العالم تكبد خسائر فادحة فاقت تداعيات الأزمة المالية العالمية في 2008، غير أن الإجراءات التي قامت بها مصر عقب تحرير اسعار الصرف منذ 2016 ساهمت في تقليص الآثار الاقتصادية لمصر جراء انتشار فيروس كورونا علي الصعيد العالمي.

وبحسب ما أعلنه البنك المركزي في احدث تقرير له، عن أن الاحتياطي النقدي بالرغم من وصوله لـ40 مليار دولار مازال في الحدود الآمنة ويتجاوز فترة تأمين احتياجات البلاد بأكثر من8 شهور من السلع الاستراتيجية ومواد الخام.

وقال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، إنه لا يمكن إنكار تكبد الاقتصاد العالمي من خسائر فادحة لن يتعافى منها إلا بعد فترة طويلة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

أوضح " أبوزيد" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أنه لولا الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها مصر على مدى سنوات سابقة فإن التأثير الاقتصادي سيكون كبير وموجع للغاية، نظرا للتوقف الجزئي والمحدود لبعض القطاعات الإنتاجية خصوصا السياحة .

أضاف "أبوزيد" أن عددا من الجهات الحكومية سواء البنك المركزي المصري ووزارة المالية ووزارة الصناعة المصرية، فور حدوث أزمة كورونا تم اتخاذ عدد من الإجراءات من بينها تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه كمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة كورونا و حظر تصدير البقوليات لمدة 3 شهور و ادراج 20 مليار جنيه لدعم القطاع الصحي، وتدبير البنك المركزي للسلع الاستراتيجية وعدد من الإلتزامات الدولية بقيمة تبلغ 5.4 مليار دولار بالتزامن مع قوة الاحتياطي النقدي.

قال "أبوزيد" إن تضافر جهود الحكومة و القطاع الخاص خلال الفترة الراهنة يعني سرعة الخروج من ازمة كورونا بشكل متسارع مع وضع إجراءات لحماية المواطنين من الاصابة بالفيروس وتشجيع انتشار الخدمات الرقمية علي المستوي المصرفي والحكومي كالدفع والتحصيل الالكتروني وغيره.

وحدد أحمد معطي، خبير ومدير باحدي شركات أسواق المال العالمية؛ عددا من الحلول العاجلة لتحجيم الآثار الاقتصادية بعد انتشار فيروس كورونا المستجد عالميا وتأثر اقتصاديات الدول المتقدم به؛ موضحا أن تنوع الاقتصاد المصري يعد ميزة قوية في التغلب علي ذلك الوباء .

قال "معطي" لـ"صدي البلد" إن التركيز علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، يعد حلا سريعا لمواكبة توقف بعض قوي الانتاج ومواجهة انقطاع جزئي لبعض العاملين بالقطاع الخاص عن أعمالهم وخصوصا العمالة غير المنتظمة.

أضاف " معطي" أنه ينبغي علي القطاع الخاص استغلال فرصة عدم وجود ضغط علي العمالة ويقوم بتوفير برامج تدربية لإثقال مهاراتهم ، موضحا ان ازمة فيروس كورونا فتحت آفاقا جديدا لاستخدام آليات جديدة كالخدمات الرقمية و ظهور وظائف جديدة.

أشار إلي انه يمكن تعويض تأثر قطاع السياحة بالعمل والانتاج وتشجيع الصادرات المصرية خصوصا في قطاعات الاغذية والخضروات واستغلال عدد من الاسواق العالمية للخضروات والفواكه وغيرها، موضحا انه يمكن الترويج بصورة كبيرة للمشروعات القومية عن تلك الازمة الدولية كمشروع المليون ونصف فدان.

أوضح "معطي" أن القيادة السياسية وضعت أسس لدعم المواطنين و الاقتصاد القومي بعد ظهور أزمة كورونا تمويليا و لوجيستيا من خلال توجيه الحكومة والبنك المركزي بحل أي مشكلة تواجه القطاع الصناعي العقارات و اعطاء مهلة لقطاع السياحة وتسوية مديونيات المتعثرين سواء الافراد والشركات بالبنوك.