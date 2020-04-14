منشطات جنسية ومخدرة..ضبط ٥ آلاف علبة أدوية محظور تداولها في أسيوط

ضبط فرع جهاز حماية المستهلك بأسيوط، بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة، مكتب مستلزمات طبية غير مرخص وبداخله كميات من الأدوية والخاصة بالتأمين الصحي وغيرها من المحظور تداولها، كما تم تحرير 4 محاضر جنح في حملة تفتيشية علي الصيدليات والأسواق.





جاء ذلك بمشاركة الدكتور أحمد مرعى مدير إدارة التفتيش الصيدلي، واللواء محمد عاطف القليوبي رئيس جهاز حماية المستهلك بأسيوط، وعضوية اسلام بكر، وأحمد رميح، وأحمد الجاحر وإبراهيم محمد، وعلاء فاروق، ومحمد عبدالناصر من جهاز حماية المستهلك.





وأسفرت الحملة التفتيشية عن ضبط مكتب مستلزمات طبية غير مرخص بداخله 977 علبة أدوية محظور تداولها، و30 علبة دواء تباع أزيد من السعر الجبري، و 140 قرص أدوية مخدرة، و658علبة أدوية منتهية الصلاحية، و2520علبة أدوية منشطات جنسية غير مسجلة بوزارة الصحة، و990علبة أدوية تأمين صحي.



