أخبار البرلمان.. إجراءات احترازية جديدة استعدادا لجلسة 29 أبريل.. ومعاش في انتظار العمالة غير المنتظمة

في إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الإثنين 13 ابريل:البرلمان يستعد للجلسة العامة ويضع إرشادات المسافات الآمنة لجلوس الأعضاء في القاعة الكبرى.. صورأنفوجراف.. مجلس النواب يدعم جهود الدولة في مواجهة كورونااحم نفسك.. بيان عاجل للبرلمان يحذر من ارتداء هذه الملابس لحملها فيروس كورونابعد منحة الـ 500 جنيه.. معاش شهري للعمالة غير المنتظمة.. تفاصيلقنبلة موقوتة.. صحة البرلمان: الأسواق الشعبية تزيد حالات الإصابة بكورونااقتصادية البرلمان: توقعات بانخفاض 60% في معدل النموسفير الاتحاد الأوروبي: تجربة مصر في التعامل والسيطرة على فيروس كورونا فريدةمطالب بتغيير اسم قرية شبرا البهو في الدقهلية إلى "سونيا"حقوق إنسان البرلمان للحكومة: المشردون وأطفال الشوارع قنبلة موقوتة لنشر كورونابشرى بشأن تراجع أسعار السيارات بعد كورونا.. تفاصيل