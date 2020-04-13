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برلمان

أخبار البرلمان.. إجراءات احترازية جديدة استعدادا لجلسة 29 أبريل.. ومعاش في انتظار العمالة غير المنتظمة

الإثنين 13/أبريل/2020 - 11:32 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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عبد الرحمن سرحان
في إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الإثنين 13 ابريل:











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