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باحث: المركز القومى يقدم نتائج دراسة دواء"الفيجان"هذا الأسبوع..فيديو

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 12:02 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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اسراء صبري
قال الدكتور محمد أحمد على، أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، إن تصريحات ممثل منظمة الصحة فى مصر اليوم واقعية وحقيقة، لافتا إلى أن تعامل الحكومة المصرية مع أزمة كورونا كان رائعا، ولكن استجابة  بعض الأفراد لقرارات الحكومة لم تكن على المستوى المأمول.

وأضاف محمد أحمد، أثناء مداخلته الهاتفية علي برنامج"حضرة المواطن" المذاع علي قناة" الحدث اليوم"، أن الدواء "الفيجان" جرى استخدامه في دول عديدة مثل الصين واليابان، موضحا أن الدواء أثبت نجاحه بنسبة كبيرة قد تصل لـ91%.

وأكد أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، أن المركز قام بإجراء أبحاث على هذا الدواء في المعهد القومي للبحوث للتأكد من فعاليته، حيث يجب التأكد من فعاليته قبل استخدامه على عدد ضخم من المرضى، لافتا إلى أن نتائج الدراسة سيتم تقديمها لوزير التعليم العالي خلال هذا الأسبوع.

وأوضح، أن مصر لديها شركات أدوية عالمية، وستكون قادرة على انتاج هذا الدواء فور إثبات صحته، واختتم متوقعًا أن تكون النتائج مبشرة للغاية.
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