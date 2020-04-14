ارتفاع أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 14-4-2020 في السعودية‎

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية ، للجرام خلال تعاملات اليوم،الثلاثاء، 14-4-2020، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 181.42ريال سعودي بعد أن كان يسجل 178,10 ريال سعودي.

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في السعودية اليوم، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في السعودية بـ الريال السعودي والدولار الأمريكي.

سعر الذهب في السعودية:

يتأثر سعر الذهب في السعودية وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الريال.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي:

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 (207.33 ريال سعودي) أي ما يعادل (55.11 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 (190.06 ريال سعودي) أي ما يعادل (50,52 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 (181.42ريال سعودي) أي ما يعادل (48.22 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 (155.50 ريال سعودي) أي ما يعادل (41,34 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 (120.94 ريال سعودي) أي ما يعادل (32.15دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 (103.67 ريال سعودي) أي ما يعادل (27.56 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية (6,448 ريال سعودي) أي ما يعادل ( 1,714 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه (1,451 ريال سعودي) أي ما يعادل (385.80 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية لـ الكيلو (207,333 ريال سعودي) أي ما يعادل (55,113 دولار أمريكي)