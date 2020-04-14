AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 14-4-2020 في السعودية‎

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 03:57 ص
ذهب
ذهب
Advertisements
أحمد علام

ارتفعت  أسعار الذهب في السعودية ، للجرام خلال تعاملات اليوم،الثلاثاء، 14-4-2020، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو  181.42ريال سعودي بعد أن كان يسجل 178,10 ريال سعودي.   

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في السعودية اليوم، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في السعودية بـ الريال السعودي والدولار الأمريكي.

 

سعر الذهب في السعودية: 

يتأثر سعر الذهب في السعودية وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الريال.

 

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي:

 

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 (207.33 ريال سعودي) أي ما يعادل (55.11 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 (190.06 ريال سعودي) أي ما يعادل (50,52 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 (181.42ريال سعودي) أي ما يعادل (48.22 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 (155.50 ريال سعودي) أي ما يعادل (41,34 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 (120.94  ريال سعودي) أي ما يعادل (32.15دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 (103.67  ريال سعودي) أي ما يعادل (27.56 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية (6,448  ريال سعودي) أي ما يعادل ( 1,714 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه (1,451  ريال سعودي) أي ما يعادل (385.80 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية لـ الكيلو (207,333  ريال سعودي) أي ما يعادل (55,113  دولار أمريكي)

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة 20-3-2020.. تفاصيل

سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين 23-3-2020

3 ريالات.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم في السعودية

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 24-3-2020

ارتفاع أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 25-3-2020.. تراجع جديد

ترشيحاتنا

فيه سم قاتل.. عميد معهد القلب السابق يحذر من تناول الفسيخ في زمن كورونا

عدلي القيعي يفتح النار على نجم الزمالك السابق.. فيديو

بدون مكياج.. ريا أبى راشد تخطف الأنظار برفقة زوجها وابنتها

اشترينا 7 شنط.. كواليس انتقال عبد الله السعيد لنادي الزمالك.. وسبب تدخل محمد صلاح

بملابس كاجوال.. هنا الزاهد تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

بعد تجاهل إجراءات الدولة بشأن كورونا.. محمد رمضان يتصدر تويتر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة جريئة.. ناهد السباعي تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

12 فائدة للجسم من تناول مشروب البردقوش

بعد إعلانها ارتباطها رسميا بكهربا.. 15 صورة تكشف أناقة شقيقة نجمة مسرح مصر