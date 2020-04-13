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رياضة

مصطفى الفرماوي يكشف عن حديث شوقي غريب معه

الإثنين 13/أبريل/2020 - 11:58 م
صدى البلد
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نور عادل
قال مصطفى الفرماوي لاعب الأهلي السابق وفريق اتحاد بن قردان الحالي أنه يمتلك عروض قوية من اندية القمة في الدوري التونسي متمنيًا الاستكمال في مشوار الاحتراف .

وأضاف الفروماوي في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten" عبر "skype" من "تونس", ان شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي تواصل معي خلال الفترة الماضية للإطمئنان علي والاستعداد الجيد قبل إختيار الفريق الوطني للمشاركة في الاولمبياد قبل انتشار هذا الوباء .

وأكمل، إنني لدي مشوار مميز مع منتخب الشباب تحت قيادة معتمد جمال المدير الفني وشاركت في ٤٠ ماتش دولي .
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