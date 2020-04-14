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تعليم

اليوم... المدينة الجامعية بحلوان تتابع تسليم متعلقات الطلاب

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 08:57 ص
جامعة حلوان - صورة
جامعة حلوان - صورة أرشيفية
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كريم ناصر
بعد توجيه رئيس الجمهورية بأن تتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، العمل على رفع كفاءة عدد من المدن الجامعية، التى تتبع وزارة التعليم العالي، وتجهيزها كمستشفيات عزل لمواجهة انتشار فيروس كورونا،  أعلن الدكتور محمد الطيب، مساعد وزير التعليم العالى، عن استخدام مدن جامعات القاهرة وحلوان وعين شمس، والإسكندرية والمنصورة وأسيوط والمنيا.


وأعلن  مسؤولو إدارة المدينة الجامعية بجامعة حلوان، أنه على الطلاب الراغبين بالحصول على متعلقاتهم بالتوجه لإدارة المدن الجامعية بالجامعة . 


و تتابع اليوم الادارة تسليم المتعلقات للطلاب . 



ويجب على الحاضرين الالتزام بعدة ضوابط وهى: على طلاب الغرفة الواحدة الحضور مجتمعين، وارتداء الكمامات والجوانتى  للحفاظ على الصحة العامة، ويجب على الحاضرين أن يكونوا حاملين كارنيه الإقامة بالمدن المثبت فيه رقم المبنى والغرفة. 


وأكدت الإدارة أن الطالب غير الراغب بالحضور لاستلام متعلقاته بسبب حالة البلاد، فإنه سيتم حفظها فى الأمانات بإدارة المدن الجامعية لاستلامها فى أى وقت لاحق . 

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