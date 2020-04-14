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مرأة

بعد إعلانها ارتباطها رسميا بكهربا.. 15 صورة تكشف أناقة شقيقة نجمة مسرح مصر

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 01:06 ص
شقيقة نجمة مسرح
شقيقة نجمة مسرح مصر
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هاجر هانئ
حرصت نورهان محمد شقيقة  إسراء عبد الفتاح  نجمة مسرح مصر على مشاركة متابعيها  عبر حسابها على  موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام" بصورة للاعب كهربا نجم النادى الأهلى، تهنئه بعيد ميلاده. 

وعلقت شقيقة  إسراء عبد الفتاح على الصورة قائلة: "أردت أن أكون آخر شخص أتمنى لك عيد ميلاد سعيدًا للغاية - ستكون في قلبي هذا العام وكل عام قادم".

واعتادت شقيقة إسراء عبد الفتاح  على مشاركة متابعيها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي أبرز الإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

كما كشفت صور شقيقة نجمة مسرح مصر  عن أناقتها واعتمادها على الإطلالات التي تبرز جمالها وتناسق قوامها.

وتحرص  شقيقة إسراء عبد الفتاح على التنوع بين التصميمات و الإطلالات المختلفة والمتنوعة ولا تسير على وتيرة واحدة في عالم الموضة والأزياء، كما تسيطر الجرأة على أغلب إطلالاتها.

بعد إعلانها ارتباطها رسميا بكهربا.. 15 صورة تكشف أناقة شقيقة نجمة مسرح مصر
بعد إعلانها ارتباطها رسميا بكهربا.. 15 صورة تكشف أناقة شقيقة نجمة مسرح مصر
بعد إعلانها ارتباطها رسميا بكهربا.. 15 صورة تكشف أناقة شقيقة نجمة مسرح مصر
بعد إعلانها ارتباطها رسميا بكهربا.. 15 صورة تكشف أناقة شقيقة نجمة مسرح مصر
بعد إعلانها ارتباطها رسميا بكهربا.. 15 صورة تكشف أناقة شقيقة نجمة مسرح مصر
بعد إعلانها ارتباطها رسميا بكهربا.. 15 صورة تكشف أناقة شقيقة نجمة مسرح مصر
بعد إعلانها ارتباطها رسميا بكهربا.. 15 صورة تكشف أناقة شقيقة نجمة مسرح مصر
بعد إعلانها ارتباطها رسميا بكهربا.. 15 صورة تكشف أناقة شقيقة نجمة مسرح مصر
بعد إعلانها ارتباطها رسميا بكهربا.. 15 صورة تكشف أناقة شقيقة نجمة مسرح مصر
بعد إعلانها ارتباطها رسميا بكهربا.. 15 صورة تكشف أناقة شقيقة نجمة مسرح مصر
بعد إعلانها ارتباطها رسميا بكهربا.. 15 صورة تكشف أناقة شقيقة نجمة مسرح مصر
بعد إعلانها ارتباطها رسميا بكهربا.. 15 صورة تكشف أناقة شقيقة نجمة مسرح مصر
بعد إعلانها ارتباطها رسميا بكهربا.. 15 صورة تكشف أناقة شقيقة نجمة مسرح مصر
بعد إعلانها ارتباطها رسميا بكهربا.. 15 صورة تكشف أناقة شقيقة نجمة مسرح مصر
بعد إعلانها ارتباطها رسميا بكهربا.. 15 صورة تكشف أناقة شقيقة نجمة مسرح مصر
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